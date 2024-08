Schweiß, Spaß und Spannung Faszination 3x3: Was die etwas andere Art von Basketball ausmacht

Der Schweiß tropft auf den Boden. Längst haben ein paar Spieler auf dem Basketballplatz am Moselstadion ihr Oberteil ausgezogen. Dabei ist es gar nicht so heiß. Warm genug, um beim Basketball schnell richtig ins Schwitzen zu kommen, ist es aber trotzdem. 26 Grad zeigt das Thermometer an. Ansonsten wären Heinrich und die anderen gar nicht hier. „Wir sind Schönwetter-Basketballer“, sagt er scherzend. Wenn sich genug Leute finden, spielen sie auch gerne mal 3x3.