Jubiläum 75 Jahre Sportbund Rheinland: Ein bisschen Rückblick und viel Zukunftsmusik

Auch sonst ist der SBR, der sich immer wieder mal angesichts der Struktur in Rheinland-Pfalz mit einem Landesverband und drei regionalen Sportbünden Kritik in puncto Kosten und Effizienz stellen muss, bemüht, seine Daseinsberechtigung als Dienstleister für die Vereine herauszustellen. Der bislang verstaubt daherkommende ,Lehrgangsplan‘ geht in einem Jahresmagazin auf, in dem nicht mehr nur die Bildungsangebote aufgeführt sind. Auch das Verbandsmagazin ,SportInForm‘ wurde generalüberholt. Der neue Name lautet ,Sport Rheinland-Pfalz‘. Die erste Ausgabe des künftig nur noch alle zwei Monate erscheinenden Magazins kommt im Mai. „Im Zentrum jeder Ausgabe steht ein Topthema, das sich mit Herausforderungen des organisierten Sports beschäftigt. Das Topthema und der große Bereich ,Vereinsservice‘ sollen einen echten Wissens- und Diskussionsmehrwert für die Verantwortlichen in den Vereinen bieten“, berichtet SBR-Geschäftsführer Martin Weinitschke. Neben der gedruckten Ausgabe wird das Magazin auch als Online-Version mit zusätzlichen und weiterführenden Inhalten erscheinen.