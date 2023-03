Fußball-Bezirksliga West 8:2 – Geisfelder lassen es gegen Kyllburg krachen

Gegen das in vier Partien in Folge siegreiche Wallenborn fand der Aufsteiger eine seriöse Antwort und durchkreuzte die Siegesserie der Vulkaneifeler eindrucksvoll. Justus König nutzte eine abgefälschte Freistoßflanke von Erik May per Kopf zur frühen Gästeführung (13.), ehe Lukas Görgen in der 34. Minute nach einer Flanke von Moritz Neufang zum 0:2 getroffen hatte. Im zweiten Durchgang erhöhte Wallenborn Tempo und Zielstrebigkeit, doch die glatt Rote Karte gegen Sebastian Hilgers (67.) nach einer unübersichtlichen Aktion gegen Zewens Max Meyer durchkreuzte jegliche Bemühungen der Vulkaneifeler, nochmals für eine Wende zu sorgen. Yannick Andreas, Tim Höfer und Lars Wagner ließen einen höheren Gästesieg aus. „Wir waren von Anfang an körperlich präsent und gut in den Zweikämpfen drin und hätten zur Halbzeit auch 3:0 oder 4:0 führen können. Bis auf einen Schlenzer von Hilgers haben wir wenig zugelassen und das Zentrum sehr gut verteidigt“, fiel das Statement von Zewens Trainer Patrick Zöllner nach dem dritten Spiel in Folge ohne Niederlage positiv aus.