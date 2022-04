Fußball-Oberliga : Absage! Spiel von Eintracht Trier in Dudenhofen kurzfristig abgesetzt

So sah es heute Morgen auf dem Rasenplatz in Dudenhofen an der Iggelheimer Straße aus. Foto: -

Trier Die Mannschaft saß schon abfahrbereit im Bus, als sie unverrichteter Dinge wieder aussteigen musste. Warum die Auswärtsfahrt ausfällt.

Eine wetterbedingte Spielabsage Ende April – das kommt selten vor. Fußball-Oberligist Eintracht Trier hat’s nun aber erwischt. Überraschend ist am Samstagvormittag die für heute Nachmittag (14.30 Uhr) angesetzte Partie in der Meisterrunde beim FV Dudenhofen abgesagt worden. Grund: Unbespielbarkeit des Rasenplatzes an der Iggelheimer Straße wegen Regens in der Nacht und weiteren prognostizierten Niederschlägen im Verlauf des Tages.