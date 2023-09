Tischtennis Abwehr-Spezialist schaltet auf Angriff

Extra

In verschiedenen Tischtennis-Spielklassen sind bereits einzelne Partien absolviert worden, so richtig los geht die Saison 2023/24 an diesem Wochenende. Bei den Herren sind in der Verbandsoberliga mit der TTG Daun-Gerolstein und dem TTC GW Zewen zwei Teams aus der Region Trier vertreten. In der Verbandsliga Süd-West tummeln sich mit der TTSG 76 Wittlich, dem SV Wolsfeld, dem SV Trier-Olewig, dem TTC GZ Zewen II, den TTF Konz und der TTG Daun-Gerolstein II gleich sechs Teams.

Bei den Damen bildet der TTC GR Trier in der Verbandsliga Rheinland das regionale Aushängeschild. In der Jugend treten in der Verbandsliga Süd-West der TuS Mosella Schweich, der SV Trier-Olewig und die TTG Daun-Gerolstein an.