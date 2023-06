Schach Achtjährige Triererin ist deutsche Vizemeisterin und fährt zur WM

Meara erreichte früh einen Vorteil, danach ging es hin und her. Beide einigten sich dann auf ein Remis, sodass den drei Verfolgerinnen mit einem halben Punkt Rückstand noch Chancen blieben. Tatsächlich wurde es am Ende noch sehr knapp: Vier Teilnehmerinnen hatten unterm Strich 5,5 Punkte auf dem Konto. Die Feinwertung musste dann entscheiden. Mit nur 1,5 sogenannten Buchholzpunkten weniger wurde es der zweite Platz für Meara – womit sie den deutschen Vizemeistertitel in der Tasche hatte. Diese Position bedeutet für sie erneut die Qualifikation zur Weltmeisterschaft, die im Herbst in Sharm el Sheikh (Ägypten) stattfinden.