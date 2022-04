Motorsport : ADAC GT Masters: Trierer Niklas Krütten mit durchwachsener Premiere

Oschersleben/Trier Der 19-Jährige von der Mosel erlebt bei seinem Debüt in der deutschen GT-Meisterschaft ein Wechselbad der Gefühle.

Gleich im ersten Rennen in der Deutschen GT-Meisterschaft in der Motorsport Arena Oschersleben sammelten Niklas Krütten und sein Fahrerkollege Ben Green aus Großbritannien Punkte für die Gesamtwertung. Das Duo verpasste für das Team Schubert Motorsport im nagelneuen BMW M4 GT3 als Elfter die Top zehn nur hauchdünn. In der gesonderten Junior-Wertung rangierte das Duo auf Platz vier.