Aktion : Handballvereine gehen auf Weltrekordjagd

Dortmund Welches Team schafft die meisten Pässe in 60 Minuten? Darum geht es am 12. September. Anmelden und mitmachen können alle Clubs bundesweit.

Und so funktioniert der Rekordversuch im Detail: Der Ball muss von zehn Spielern in einem vorher markierten Feld im Mindestabstand von fünf Metern binnen 60 Minuten mindestens 1500 Mal in einer bestimmten Reihenfolge gepasst werden, um eine Guinness World Records-Urkunde zu erhalten. Dokumentiert werden muss jeder Rekordversuch in Gänze mit einem Video.