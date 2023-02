SVE-Neuzugang Alexander Cvetkovic : Einst Manchester United, jetzt Eintracht Trier

Foto mit dem ,großen‘ Alex Ferguson: Die ManU-Trainerlegende (in der Mitte der unteren Reihe) ließ sich mit jenem Jugendteam ablichten, zu dem Triers Neuzugang Alexander Cvetkovic (mittlere Reihe, Zweiter von rechts) einst gehörte. Die Wege des 26-Jährigen haben sich zudem unter anderem mit dem heutigen kroatischen Nationaltrainer Zlatko Dalic gekreuzt (Bild unten). Im Gespräch mit TV-Redakteur Mirko Blahak (Bild ganz unten) hat Cvetkovic seinen bisherigen Werdegang und die Hintergründe des Wechsels zur Eintracht erläutert. Foto: privat

Side Marcus Rashford, Alex Ferguson, Zlatko Dalic – SVE-Zugang Alexander Cvetkovic hat in seiner bisherigen Karriere bereits mit einigen Fußball-Größen die Wege gekreuzt. Wie und warum er nun an der Mosel gelandet ist, hat er dem TV im Trainingslager im türkischen Side verraten.

Viele Fußball-Talente haben den Wunsch, einmal Profi in einer der großen europäischen Ligen zu werden. Alexander Cvetkovic ist einer von ihnen – und er war nah dran. Doch letztlich schaffte er es nicht durchs Nadelöhr. Wie seine Karriere weitergeht, steht in den Sternen. Jetzt ist er erstmal bis zum Sommer beim Fußball-Regionalligisten Eintracht Trier.

Der gebürtige Londoner zog mit seinen Eltern – die Mutter ist Engländerin, der Vater Kroate – im Alter von fünf Jahren nach Den Haag in die Niederlande, der Arbeit des Papas wegen. Dort begann er mit dem Fußballspielen. Als Neunjähriger (!) wurde er bei einem Turnier von West Ham United gescoutet – da der Vater berufsbedingt wieder nach England zurückging, passte das Timing. Später spielte er in weiteren Jugend-Abteilungen von englischen Topclubs: Tottenham Hotspur, Manchester United. Bei ManU zählte Marcus Rashford, der heutige Topstar mit einem zugeschriebenen Marktwert von 55 Millionen Euro, zu seinen Teamkollegen. „Man hat schon damals gemerkt, dass er ein außergewöhnlicher und spezieller Fußballer ist“, sagt Cvetkovic, dem auch die sporadischen Begegnungen mit ManU­-Trainerlegende Alex Ferguson stets in Erinnerung bleiben werden: „Ich traf ihn erstmals, als ich 16 war. Es war großartig, solch eine große Figur zu erleben.“