Wintersport Von Salmtal nach Sapporo

Internationale Wettkämpfe hat Alexander Rauen schone einige in seiner Laufbahn als Para-Skisportler bestritten. Doch nun befindet sich der 22-Jährige auf einer besonderen Mission: In den nächsten Tagen kämpft der aus Salmrohr (Kreis Bernkastel-Wittlich) stammende Athlet erstmals außerhalb von Europa um die begehrten Weltcuppunkte. Am Dienstagmittag ging es von München aus zunächst nach Tokio, und von der japanischen Hauptstadt soll es am Mittwochvormittag (Ortszeit) aus ins zwei weitere Flugstunden entfernte Wintersportmekka Sapporo gehen. Insgesamt fünf Rennen stehen dort von Samstag bis Donnerstag im Slalom und Riesenslalom an. Beste Schneebedingungen erwartet er in der Olympiastadt von 1972, rätselte kurz vorm Abflug allerdings, was sportlich auf ihn zukommt. „Mir ist noch nicht bekannt, wie das Teilnehmerfeld genau aussieht.“ Unter die Top fünf will Rauen aber schon fahren, möglichst sogar einen Platz auf dem Treppchen belegen.