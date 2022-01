Kein Aprilscherz im Januar : Ein Moselaner will DFB-Präsident werden

Piesport/Jurmela Fußball: Aloys Leyendecker (73) aus Piesport (Kreis Bernkastel-Wittlich) wirft im Kampf um den Chefposten im weltgrößten Sportfachverband seinen Hut in den Ring. Warum er sich als geeignet für den Job als Boss des Deutschen Fußball-Bunds sieht – und weshalb er (bislang) zur Wahl am 11. März nicht zugelassen wird.

Ist es ein Gag? Eine Satire? Ein Aprilscherz im Januar? „Aber nein“, sagt Aloys Leyendecker im Brustton der Überzeugung. Es ist ihm, der als Laienschauspieler und Karnevalist durchaus auch eine Heimat im heiteren Genre hat, ein ernstgemeintes Anliegen. Der 73-Jährige aus Piesport an der Mittelmosel will sich am 11. März zur Wahl des neuen Präsidenten des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) stellen. Als dritter Kandidat neben Peter Peters und Bernd Neuendorf.

Leyendecker, studierter Diplom-Pädagoge, ist als Mediator ein gefragter Konfliktberater – in Deutschland, aber auch in Lettland (wo er in Jurmela die Hälfte des Jahres lebt), Estland und Russland. Genau wegen seines Berufs sieht sich der Moselaner als prädestiniert für den Job des DFB-Präsidenten: „Es wird eine Person mit professioneller Kompetenz im Konfliktmanagement und vor allem Neutralität benötigt, die auch Erfahrung im Sport hat. Genau aus diesen Perspektiven heraus macht mein Vorschlag Sinn und könnte dem DFB eine neue Richtung geben.“

Leyendecker ist nach eigenen Angaben seit längerem mit der Idee einer Kandidatur schwanger gegangen: „Wegbegleiter haben gesagt, ich soll es doch mal probieren.“ Gesagt, getan.

Das Problem: die DFB-Statuten. Bewerber müssen – so heißt es – grundsätzlich von den Mitgliedsverbänden (also zum Beispiel vom Fußballverband Rheinland) ins Rennen geschickt werden. Die Verbände haben sich in der Präsidenten-Frage bereits frühzeitig positioniert, obwohl noch bis 11. Februar Kandidaten benannt werden können. Resultat sind die Kandidaturen von Peters und Neuendorf. Leyendecker will nun aber eine Lücke in den Vorgaben der DFB-Satzung und der Geschäftsordnung für den DFB-Bundestag entdeckt haben: „Es geht um Verfahrensgerechtigkeit, Basisdemokratie und Transparenz.“ Deshalb hat er seine Kandidatur bei der DFB-Zentralverwaltung hinterlegt, bislang ohne Erfolg. Doch Leyendecker will (noch) nicht aufgeben: „Ich bemühe mich weiter um Unterstützung.“

Der 73-Jährige, der einst Spieler und (Jugend-)Trainer beim SV Niederemmel und beim SV Piesport war, beim württembergischen Sportbund als Bildungsreferent arbeitete und seit 1998 selbstständig als Konfliktmanager tätig ist, glaubt, dass die Gräben zwischen DFB und Deutscher Fußball Liga (DFL) bei einer Wahl von Peters oder Neuendorf noch größer würden. Er teilt die auch kürzlich von Nationaltorhüterin Almuth Schult vorgetragene Kritik an einer Intransparenz bei der Wahl des Präsidenten und einer mangelnden Veränderungsbereitschaft im Verband: „Es wäre wichtig, wenn jemand von außen kommt.“ Es bräuchte jemanden, der „professionelle Kompetenzen mitbringt, um die Krisen zu analysieren, zu differenzieren und Wege zu entwickeln, dass der DFB aus der Krise gestärkt hervorgeht“.

Als ein Beispiel nennt Leyendecker die Mitglieder-Entwicklung: „Die Zahl der Mannschaften ist in den letzten zehn Jahren kontinuierlich gesunken, in einzelnen Landesverbänden um ein Viertel, ja sogar bis zur Hälfte der Teams sind abgemeldet worden. Gleichzeitig vermeldet der DFB Mitgliederzuwächse. Sie sind aber auf die Zunahme von Mitgliedern in Bundesligavereinen zurückzuführen, die Zahlen im Amateurbereich sinken.“

Bernd Neuendorf (links oben) und Peter Peters (links unten) stehen als Kandidaten für den Posten des DFB-Präsidenten fest. Auch Aloys Leyendecker aus Piesport (rechts oben) wirft seinen Hut in den Ring – verbunden mit einem Fragezeichen. Denn die Statuten bedeuten ein Problem für ihn. Foto: dpa/-

ARCHIV - 14.12.2021, Hessen, Frankfurt/Main: Peter Peters, der scheidende Aufsichtsratsvorsitzende der Deutschen Fußball Liga (DFL), spricht bei einer Pressekonferenz im Anschluss an die DFL-Mitgliederversammlung in einem Hotel am Flughafen. Eine künftige Mitarbeit von Bayern Münchens Ehrenpräsident Hoeneß im Deutschen Fußball-Bund ist für den DFB-Präsidentschaftskandidaten Peter Peters nicht ausgeschlossen. (zu dpa "Peters kann sich Hoeneß-Rolle beim DFB vorstellen") Foto: Frank Rumpenhorst/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

chb_Aloys_Leyendecker_Piesport (Bents Christina) ORT: Piesport *** PERSONEN: Aloys Leyendecker *** In Lettland ist das Buch über Trennungen von Aloys Leyendecker, momentan eines der meistverkauften des Junava-Verlags. TV-Foto: Christina Bents *** Foto: Christina Bents (chb)

