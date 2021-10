Fußball : Gleich ein Sieg im Premierenspiel auf dem neuen Altricher Rasen

Bei Standards geriet das von Joshua Gubernator (links) gehütete Brucher Tor einige Male in Gefahr. Aus dem Spiel heraus hatten die Gäste sogar ein leichtes Chancenplus, verloren aber am Ende mit 1:3 in Altrich. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Altrich Einigermaßen weggesteckt hat die SG Altrich ihre erste Saisonniederlage in der Kreisliga B II in der Woche zuvor gegen die SG Vulkaneifel (1:2). Bis der 3:1-Sieg am Sonntag über die SG Bruch feststand, war aber einiges an Arbeit notwendig. Der neue Rasenplatz hat damit seine Feuertaufe bestanden.

Das erste Tor in einer Partie auf dem vor wenigen Wochen fertiggestellten Rasenplatz blieb Thomas Pauli vorbehalten: Der zweite Vorsitzende des SV Altrich traf am Samstagabend beim 3:4 im Duell der Alten Herren gegen den SV Sehlem ins Schwarze. Am Sonntag, bei den Spielen der zweiten Mannschaft der SG Altrich/Wengerohr-Bombogen in der C-I-Liga gegen Spitzenreiter SV Lüxem II (0:6) und der Partie der ersten Garnitur gegen die SG Bruch (3:1) war Pauli als Grillmeister engagiert – und sah aus der zweiten Reihe, wie schwer sich die Gastgeber taten.

Es fehlte an Bewegung und Ideen im Auftritt der Mannschaft von Spielertrainer Andreas Steffen, der aufgrund der anhaltenden Personalknappheit (Jens Bollig, Tobias Clemens und Luca Marx fehlten verletzt, Sven Nickenig musste berufsbedingt passen) in den Schlussminuten auch noch selbst auf dem Platz mitwirkte.

Die forsch agierenden Brucher hatten anfangs Oberwasser und besaßen einige gute Chancen: Mal scheiterte der agile Marvin Remmy aber aus spitzem Winkel an Altrichs Schlussmann Kevin Zuch (2.), hätte Philipp Zeimetz fast einen zu kurzen Rückpass von Martin Siegmund ausgenutzt (8.) oder schoss der sich gut durchtankende Marvin Hofer (musste später verletzt raus) ans äußere Torgestänge (15.). Wenig später wurde ein Kopfball von Maximilian Krum­eich gerade noch von Oliver Zettl auf er Torlinie geklärt (16.).

Wenig überraschend in dieser Phase fiel das 0:1. Einen schönen Spielzug schloss Zeimetz nach Zuspiel von Hofer mit einem platzierten Schuss ins linke untere Eck ab (19.). Zettl lief nur wenige Sekunden später den aufs Altricher Tor zulaufenden Hofer ab – und bewahrte sein Team vor einem höheren Rückstand (20.).

Fast aus dem Nichts fiel der Ausgleichstreffer, unter gütiger Mithilfe der wackligen Brucher Abwehr, die nach Pass von rechts durch Robin Dedisch den Ball nicht wegbekam. Kai Könen leitete auf Zettl weiter, und dieser vollstreckte zum 1:1 (21.).

Altrich wurde griffiger und konzen­trierter in seinen Aktionen. Die Stärken der Hausherren bei Standards kamen zum Vorschein. Beim Freistoß von Sebastian Weinand lenkte Bruchs Schlussmann Joshua Gubernator den Ball spektakulär über die Latte (29.), hatte nach der anschließenden Ecke, bei der er sich verschätzte, aber Glück, dass Könen aus kurzer Distanz vorbeiköpfte. Mit Hilfe des Innenpfostens traf Joshua Schmidt kurz vor dem Pausenpfiff des guten Schiedsrichters Janek Eiden zum 2:1. Der Ball wurde nach dem Freistoß lang und länger und schlug letztlich hinter dem etwas überrascht wirkenden Gubernator ein (44.).

Die Führung gab der Steffen-Elf aber kaum Sicherheit. Im zweiten Durchgang fiel dem Altricher Coach schnell auf, dass „wir zu viel stehen“ und „mehr kommen muss“. Auf Torwart Zuch war aber Verlass. Beim Freistoß von Patrick Döhr war er zur Stelle (56.). Später rettete er auch im Eins-gegen-eins, als Zeimetz auf ihn zugelaufen war (67.). Den Gastgebern boten sich nun immer mehr Konterchancen. Pech hatte Zettl, als er den Ball an Gubernator vorbei an den Pfosten spitzelte (68.). Auf der Gegenseite strich ein Schlenzer von Jan Messerig knapp vorbei (74.), dann blieb der genauso wie Messerig eingewechselte Mario Mennicke an Zuch hängen (75.). „Einen Punkt hätten wir verdient“, merkte Bruchs Trainer Harald Marbach am Spielfeldrand an, musste aber wenig später mitansehen, wie ein Kopfball von Zettl von einem eigenen Abwehrspieler noch abgefälscht wurde und unhaltbar für Gubernator im Tor einschlug (82.).

Nach dem Abpfiff musste Altrichs Trainer Steffen erst mal durchatmen: „Es war kein schönes Spiel von uns. Das liegt aber daran, dass wir uns personell auf dünnem Eis befinden und wichtige Spieler fehlen.“

Dank des Arbeitssieges ist sein Team im Titelrennen auf Kurs und bleibt mit vier Punkten Rückstand auf Tuchfühlung zum Tabellenführer SV Wittlich. Für Steffen gilt es aber erst mal „von Woche zu Woche zu schauen – im Winter sind wir dann hoffentlich wieder komplett“. Sein Pendant Marbach wusste um die vertane Chance, bei einem Topteam der Liga zu punkten: „Wir haben bis Mitte der ersten Hälfte richtig gut gespielt, genauso wie über weite Strecken der zweiten Hälfte. Schade für die Jungs, dass es am Ende nicht gereicht hat.“

In den nächsten Tagen haben Marbachs Schützlinge gleich zweimal die Gelegenheit, gegen einen Favoriten auch mal erfolgreich zu sein: Mittwoch, 19.30 Uhr, geht’s im Kreispokal gegen den A-Ligisten SG Traben-Trarbach, Sonntag, ab 14.30 Uhr, folgt das Duell mit Liga-Krösus SV Wittlich. „Da werden wir mal schön auf dem Hartplatz spielen“, kündigte Marbach mit einem Augenzwinkern an und hofft durch die Partie in Gladbach auf einen kleinen Vorteil. In Altrich jedenfalls sind sie froh, zumindest zu Hause nicht mehr auf roter Erde spielen zu müssen. „Der Platz liegt super, ist schön grün. In den nächsten Wochen werden wir uns sicher noch mehr an den Platz gewöhnen“, setzt Andreas Steffen auf die weiter verbesserte Infrastruktur bei der Spielgemeinschaft.

SG Altrich/Wengerohr-Bombogen – SG Eifelland Bruch 3:1 (2:1)

Altrich: Kevin Zuch - Nicolas Justen, Martin Siegmund, Oliver Zettl, Christoph Kuhnen, Joshua Schmidt, Samuel Coenen (82. Andreas Steffen), Robin Dedisch (65. Carsten Valerius), Sebastian Weinand, Jannis Coenen, Kai Könen.

Bruch: Joshua Gubernator - Kevin Nonnweiler, Florian Platz, Christian Lehnert, Marcel Döhr (72. Jan Messerig), Marco Dietz, Maximilian Krumeich (76. Christopher Zwang), Marvin Hofer (71. Mario Mennicke), Philipp Zeimetz, Marvin Remmy (80. Nico Knötgen), Patrick Döhr Schiedsrichter: Janek Eiden (Wolf) - Zuschauer: 130