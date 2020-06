Vereins-Wettbewerb : Die große Bühne für die kleinen Vereine

BITBURG/DAUN/BERNKASTEL-WITTLICH Noch bis 30. Juni können sich alle regionalen Vereine mit ihren sozialen Projekten für den Wettbewerb „Sterne des Sports“ bewerben.

Seit über 15 Jahren werden unter dem Dach des Deutschen Olympischen Sportbunds und der Volks- und Raiffeisenbanken die Sterne in den drei Kategorien Bronze (Kreisebene), Silber (Landesebene) und Gold (Bundesebene) verliehen, das heißt, die besten Projekte können bis zu dreimal Geldpreise und Trophäen gewinnen. Mehrfach schon hatten sich Vereine aus der Region für die Landessiegerehrung in der Mainzer Staatskanzlei qualifiziert, wo die besten rheinland-pfälzischen Projekte gekürt werden. Der SV Habscheid (Eifelkreis Bitburg-Prüm) war 2009 der bislang einzige regionale Verein, der es bis zum Bundesfinale in der Hauptstadt geschafft hatte.

„Natürlich freuen wir uns darüber, wenn einer unserer Vereine so weit kommt, aber unser Ansinnen ist generell, mit dem Wettbewerb den Fokus auf die vielen kleinen Vereine und Projekte zu richten, die für das Gemeinwohl bei uns so wichtig sind“, sagt Peter Michaeli, der Vorsitzende des Sportkreises Bitburg-Prüm. Wie seine Kollegen Günther Wagner (Bernkastel-Wittlich) und Michael Bitdinger (Vulkaneifel) hofft er trotz Corona auf eine große Resonanz bei den Vereinen. „Jeder Verein hat in den Bereichen Soziales, Jugend, Integration, Senioren oder Ehrenamt ein Projekt, mit dem er an den Start gehen kann“, ist sich Wagner sicher.