Der Sport, der noch eine Seele hat Warum Amputierten-Fußball paralympisch werden soll

Der Autounfall im Februar 2010 veränderte nicht einfach nur das Leben von Christian Heintz. „Es war für mich ein Ticket in ein neues Leben“, sagt er heute. Beide Arme und Beine hat er sich damals gebrochen, lag dann länger im Brüderkrankenhaus. Der Fußball war für ihn damals schon extrem wichtig. Als er hörte, dass er sein rechtes Bein in Zukunft nicht mehr bewegen könne, traf ihn das besonders hart. Doch der Amputierten-Fußball, die Chance, auch in Zukunft noch gegen den Ball treten zu können, gab ihm wieder Hoffnung.