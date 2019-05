Camps des TVG Baskets Trier : Drei Tage im Zeichen des Basketballs

Bei zwei Camps des TVG Baskets Trier in der Arena und in der FSG-Halle haben (Nachwuchs-)Basketballer an ihren Fähigkeiten gearbeitet. Fotos: privat. Foto: TVG Baskets Trier/privat

Trier An zwei Camps des TVG Baskets Trier in der Arena und der FSG-Halle haben zahlreiche Jugendspieler teilgenommen.

Rund 70 Kinder im Alter zwischen sechs und 14 Jahren haben am dreitägigen Ferien-Basketballcamp des TVG Baskets Trier in der Arena teilgenommen. Aufgeteilt in vier Gruppen (nach Können und Alter) hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, an verschiedenen Stationen ihre Fähigkeiten zu verbessern. Neben den Grundfertigkeiten des Basketballs wie Werfen, Passen, Ballhandling, Korbleger und Defense wurden die Kinder auch an einer Athletikstation gefordert.