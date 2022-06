Analyse : ,Milljunen‘ Fans bieten viele Chancen: Welche Hürden der EIntracht Trier nach dem Aufstieg bevorstehen

Beeindruckende Kulisse in Blau-Schwarz-Weiß: Robin Garnier (links), Papa Andreas Garnier (rechts) und Dominik Kinscher (Mitte) posieren vor den Fanmassen, die im Moselstadion nach dem 1:1 gegen die Stuttgarter Kickers den Aufstieg von Eintracht Trier in die Fußball-Regionalliga Südwest feiern. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Trier Eintracht Trier schafft dank eines 1:1-Unentschiedens im entscheidenden Relegations-Heimspiel gegen die Stuttgarter Kickers nach fünf Jahren die Rückkehr in die Fußball-Regionalliga Südwest. Die Euphorie kennt keine Grenzen. Was der Club nun beherzigen sollte, damit all das kein Strohfeuer bleibt.