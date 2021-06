Arno Michels : Der Champions-League-Sieger und sein Vorvertrag bei der SG Ruwertal

1986 rückte Arno Michels in die Herren-Mannschaft der SG Ruwertal auf (Mannschaftsfoto unten, mittlere Reihe, Vierter von links). Aus der damaligen Zeit stammt das Trikot, das SGR-Präsidiumsmitglied Erich Scherf an Arno Michels und dessen Frau Christina überreichte (Bild oben). Beim Empfang der SGR nahm sich Michels auch Zeit für Bilder mit Kindern und ein Bambini-Training (Bilder ganz unten). Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Kasel Hinter dem 53-Jährigen aus Kasel (Kreis Trier-Saarburg) liegen irre Monate. Jüngst gewann er als Co-Trainer mit dem FC Chelsea die Champions League. Wie er das Erlebte sacken lässt und welches Angebot ihm sein Heimatclub SG Ruwertal gemacht hat, verrieten Michels und alte Weggefährten bei einem Besuch an alter Wirkungsstätte.

Über dem Vereinsheim der SG Ruwertal (SGR) am Sportplatz in Kasel (Kreis Trier-Saarburg) strahlt die Sonne. Und vor dem Clubhaus strahlen frühere Weggefährten mit dem berühmten Sohn des Vereins. Arno Michels, Gewinner der Champions League als Co-Trainer beim FC Chelsea, hat die große Fußball-Welt für einige Tage hinter sich gelassen und besucht nach einem Mallorca-Urlaub dieser Tage seine Heimat im Ruwertal. Die SGR hat – coronakonform in einem kleinen Rahmen – einen Empfang organisiert, um die jüngsten Erfolge von Michels zu würdigen.

„Es ist eine tolle Geste von Arno, bei seinem Heimatverein vorbeizuschauen. Wir sind stolz, dass er unser Trikot getragen hat. Wenn ich daran denke, dass er nun die besten Spieler der Welt trainiert, bekomme ich Gänsehaut“, sagt SGR-Präsidiumsmitglied Erich Scherf, der mehrere Überraschungen für Michels parat hat.

Zur Person In der Region Trier war Arno Michels als Spieler einst für die SG Ruwertal, den SV Wittlich, den VfL Trier und den SV Morbach aktiv. Bei Eintracht Trier wirkte der heute 53-Jährige als mitspielender Assistent von Paul Linz. Mit dem SVE stiegen beide 2002 in die zweite Fußball-Bundesliga auf. Später trainierte das Duo LR Ahlen in Liga zwei. Nach Engagements in Morbach und (kurzzeitig) beim Fußballverband Rheinland wurde Michels beim Bundesligisten Mainz 05 Co-Trainer von Thomas Tuchel, den er bei der Fußballlehrer-Ausbildung kennengelernt hatte. Fünf Jahre blieben sie in Mainz. Von 2015 bis 2017 ging es zu Borussia Dortmund. Nach einem Sabbatjahr folgten zweieinhalb Saisons bei Paris Saint-Germain. Mit den Franzosen wurden Tuchel und Michels Meister und Pokalsieger. Ende 2020 wurde Tuchel mit seinem Trainerteam in Paris beurlaubt, einen Monat später heuerten sie beim FC Chelsea an, mit dem sie unerwartet die Champions League gewannen. ⇥(red)

Präsidiumskollege Ernst Willems hat aus dem SGR-Fundus ein Trikot der Saison 1986/87 ausgegraben, das nun in die Hände von Michels übergeht. Michels war zur jener Spielzeit als talentierter A-Jugendlicher in die Herrenmannschaft der SGR gekommen, die damals in der Landesliga spielte. Michels‘ Trainer seinerzeit: Klaus Wagner. Ihm verdankt Michels den Spitznamen ,Tunnel‘. „Ich weiß noch, wie Arnos Oma damals wie eine Zeugwartin für ihn war. Arno war ein technisch starker Spieler, der schon damals ein Spiel unwahrscheinlich gut lesen konnte. Ich habe ihm deshalb direkt das Kommando im Mittelfeld übertragen und ihn zudem als Elfmeterschützen benannt. Außerdem hat er immer wieder Mit- und Gegenspieler im Training sowie in Meisterschaftsspielen mit Beinschüssen genarrt – daher habe ich ihn ,Tunnel‘ genannt“, erinnert sich Wagner, der beim Empfang zugegen ist und der Michels‘ Werdegang mit Bewunderung verfolgt: „Wenn ich zwei Hüte hätte, würde ich beide ziehen. Es freut uns im Ruwertal ungemein, dass jemand ,von uns‘ solch eine Karriere hinlegt.“

Michels, der auch ein paar Flaschen Wein von der Ruwer, einen SGR-Schal sowie aus den Händen des Kaseler Ortsbürgermeisters Karl-Heinrich Ewald einen Krug mit dem Gemeindewappen geschenkt bekommt, freut sich sichtlich, bekannte Gesichter wiederzusehen. Der 53-Jährige schreibt ausgiebig Autogramme, macht Bilder mit Kindern und klinkt sich in ein Bambini-Training ein.

Michels will mit seiner Frau Christina bis Anfang Juli in seiner Wohnung in Kenn bleiben, ehe am 9. Juli beim FC Chelsea die Saisonvorbereitung beginnt. In London werden beide ein Domizil in Wimbledon beziehen. Er nutzt die Zeit zu Hause, um die unglaubliche Achterbahnfahrt der vergangenen Monate zu realisieren und zu reflektieren. Zur Erinnerung: Im August 2020 verlor Michels, der bereits viele Jahre an der Seite von Chefcoach Thomas Tuchel arbeitet, mit Paris St. Germain das Champions-League-Finale gegen den FC Bayern. Bei PSG wurden Tuchel und Michels einen Tag vor Weihnachten geschasst. Einen Monat später heuerten sie in Chelsea an und führten den Club in der Premier League von Platz neun noch auf Rang vier – und in der Champions League zum unerwarteten Triumph im Endspiel von Porto gegen Manchester City.

Michels gewährt Einblicke in sein Seelenleben: „Hier auf dem Platz in Kasel habe ich meine halbe Kindheit verbracht. Ich weiß, wo meine Wurzeln sind. Ich fühle mich immer wieder wohl, wenn ich nach Hause komme und bekannte Gesichter sehe.“

Mit etwas Abstand kann er nun auch das Erlebte der vergangenen Monate besser einordnen. „Zweimal binnen neun Monaten das Champions-League-Finale zu erreichen, war der Hammer. Und es wäre ein Jammer gewesen, zweimal am Henkelpott vorbeigehen zu müssen. Mit dem Gewinn der Champions League ist ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Im Moment des Siegs ist so viel Belastung von mir abgefallen. Und so viele Glücksgefühle brachen sich Bahn. Der FC Chelsea kommt von außen etwas kühl rüber. Doch er bietet uns Trainern fantastische Möglichkeiten, sich zu entfalten. Es ist monstermäßig, als Trainer in der Premier League arbeiten zu können“, sagt Michels, der den SGR-Verantwortlichen ein gerahmtes Bild schenkt. Es zeigt ihn beim Kuss des Henkelpotts.

