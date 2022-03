Rudern : Aron Schäfer gewinnt bei Ruder-Ergometer-DM

Foto: Thomas Ruf

Bernkastel-Kues Der Nachwuchs des Bernkasteler Rudervereins war bei den Deutschen Meisterschaften im „Trockenrudern“ gut vertreten.

(teu) Rudern auf dem Trockenen, das kennen Fitnessclub-Besucher und natürlich die Mitglieder des Bernkasteler Ruderverein (BRV) vom Wintertraining. Bereits zum 26. Mal wurden Ende Februar die Deutschen Meister sozusagen im Ergometer-Rudern gekürt. Während der Corona-Pandemie hat diese Wettkampfform an Bedeutung gewonnen. Räumlich getrennt, aber auf virtuellen Plattformen doch gemeinsam können die Sportler so gegeneinander antreten. Für die 26. Ergometer-DM lagen 816 Anmeldungen aus 130 Vereinen vor. Der BRV war mit acht Meldungen der am stärksten vertretene Ruderverein von der Mosel.

Und mit Aron Schäfer an der Spitze auch der erfolgreichste. Der 14 Jahre alte Leichtgewichtsruderer feierte in seiner Klasse einen Überraschungssieg. Nach der Hälfte der (virtuellen) 1000-Meter-Distanz noch mit rund fünf Sekunden (würde in der Natur etwa 20 Meter entsprechen) Rückstand auf den zu diesem Zeitpunkt führenden Konrad Sponholz (Stralsund) an sechster Stelle liegend, drehte Schäfer auf dem letzten halben Kilometer gehörig auf, überholte Konkurrent nach Konkurrent und schob sich sogar noch knapp am bis dato Erstplatzierten Maximilian Hammer (Nürtingen) vorbei. Mit 0,3 Sekunden Vorsprung konnte Schäfer nach 3:39,2 Minuten Höchstbelastung im BRV-Ruderhaus seinen Deutschen Meistertitel feiern.

Mit dem dritten Platz im Ergometer-Doppelvierer gab es für Schäfer zusammen mit Elena Schweisthal, Amelie Offer und Leon Roden sogar noch die Bronzemedaille als Zugabe. Dabei werden die vier Ergometer eines Vereins virtuell zusammengeschaltet. Auf der 500-Meter-Sprintdistanz waren nur die Doppelvierer des Bessel-Ruder-Clubs (1:43,8 Minuten) und Pirna (1:43,9) schneller als das BRV-Quartett (1:44,8).

Elena Schweisthal hatte kurz vor Schäfers Gold-Coup bei den 14 Jahre alten Mädchen als Vizemeisterin den Auftakt für den Bernkastel-Kueser Medaillenreigen gemacht. Nach 1000 Metern in 3:37,7 Minuten musste sich sich nur Lotte Gehre (RV Rauxel/3:27,6) geschlagen geben. Ihre Vereinskameradinnen Amelie Offer (3:52,9) und Janna Friedrich (3:55,2) belegten als Zehnte beziehungsweise 15. Mittelfeldplätze. Bei den 13-jährigen Mädchen war Greta Pohl in 3:54,9 Minuten als Viertplatzierte zuvor nur um 1,5 Sekunden an einer Medaille vorbeigeschrammt. Der schnellste BRV-Ergoruderer Leon Roden musste sich in der offenen Gewichtsklasse der 14-Jährigen trotz 3:31,5 Minuten für 1000 Meter mit dem siebten Platz zufrieden geben.