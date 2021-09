Daleiden : In der Westeifel bleibt die Weste weiß

Vollversammlung im Strafraum: Gemeinsam klärt die Arzfelder Defensive um Torwart Christian Görgen gegen den Kröver Stefan Caspari. Foto: TV/Jürgen C. Braun

Daleiden Fußball-Bezirksliga: Die SG Arzfeld feiert im sechsten Spiel den sechsten Sieg. Nach dem 4:2-Erfolg gegen Kröv kommt es zu einer bemerkenswerten Geste.

Weiterhin kein Punktverlust, alleiniger Spitzeneiter und beste Samstagabend-Flutlicht-Atmosphäre im Westeifeler Dreiländer-Eck: Die Zuschauer kamen beim zwar deutlich anmutenden, letztendlich aber hart erkämpften 4:2(2:0)-Erfolg der Spielgemeinschaft Arzfeld/Daleiden/Dasburg/Dahnen gegen die SG Mont-Royal Kröv voll auf ihre Kosten.

In den ersten 45 Minuten dominierte die Heimmannschaft, im zweiten Spielabschnitt wurde es nach Aussage des Arzfelder Spielertrainers Andreas Theis „vogelwild“. Gegen den Vorjahres-Aufsteiger Kröv, dem Trainer Kalle Gräfen neben den Grundlagen wie Einsatzfreude und Zweikampfhärte auch jede Menge spielerische Impulse implantiert hat, brauchten Theis und Co. erst einmal Geduld, um ihre Dominanz auch in Tore umzumünzen.

„In der ersten Halbzeit waren wir die überlegene Mannschaft, unsere Führung ging in Ordnung“, sagte Theis. Er profitierte zweimal von schulbuchmäßig abgeschlossenen Kontern nach gegnerischen Ballverlusten. Beim 1:0 nickte Theis eine Linksflanke von Bastian Propson unhaltbar als Aufsetzer ein. Beim 2:0 wenig später legte ihm Jan Mayers nach feiner Einzelleistung über den rechten Flügel das Leder uneigennützig zum zweiten Treffer auf.

Gäste-Trainer Gräfen hatte nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Christopher Fuxen jede Menge Lob für den Gegner parat. „Das ist eine sehr kompakte Mannschaft. Da weiß jeder genau, wann er was in welcher Situation zu tun hat. Wenn man hier einen Fehler macht, ist man direkt in der Rückwärtsbewegung. Arzfeld schaltet unheimlich schnell um, und dann wird es meist ganz schnell brandgefährlich.“

Dass seine Mannschaft aber dennoch nicht gewillt war, den Zweitore-Rückstand beim Spitzenreiter zur Pause schon als Niederlage anzunehmen, bewies sie im zweiten Spielabschnitt. Kröv war nach dem schnellen 1:2 durch Alexander Klein wieder in der Partie. Die Hausherren waren nicht mehr so geordnet und hatten nicht mehr so den Zug zum Tor wie vor der Pause. Auch nach dem 3:1, das Andreas Munkler mit einem platzierten Handelfmeter erzielte, kamen die Moselaner noch einmal zurück.

Nach einer abgewehrten Ecke stellte Dennis Burg zum zweiten Mal den Anschluss her. Erst das 4:2, das Manuel Mombach nach feiner Vorarbeit von Florian Ahrens erzielte, tütete Sieg Nummer sechs im sechsten Spiel endgültig ein.

Die Rote Karte für Krövs Torwart Bastian Bauer Sekunden vor Schluss überraschte nicht nur die Besucher, sondern wohl auch einen Teil der Akteure. Was war geschehen? Daleidens Lempges hatte im Strafraum das 5:2 auf dem Fuß. Bauer eilte heraus, es kam zum Zweikampf am Boden. Ein Elfmeterpfiff des Schiedsrichters blieb aus. Stattdessen zückte er zur allgemeinen Überraschung „Rot“ für Bauer, der ja keine Veranlassung gehabt hätte, den Referee anzugehen, weil es keinen Strafstoß gab.

Lempges erwies sich als fairer Sportsmann. Offensichtlich handelte es sich um eine Art verbales Missverständnis, zumindest aber um eine Fehlinterpretation. Nach dem Spiel kam Lempges zu Gräfen und sagte ihm: „Ich war noch mal beim Schiri und habe ihm gesagt, er soll in den Spielbericht schreiben, dass er es bei einer Sperre von einem Spiel belässt. Ich will da jetzt kein Fass aufmachen.“

SG Arzfeld/D/D/D: Christoph Görgen – Pascal Krämer, (86. Jakob Lempges), Andreas Theis, (75. Manuel Mombach), Julian Propson, Marius Lempges, (82. Thomas Hunz), Florian Ahrens, Jan Sterges, Andreas Munkler, Bastian Propson, Jan Mayers, Robin Antony

SG Mont Royal Kröv: Bastian Bauer – Dimitri Kunz, Niels Lars Kiesewetter, Alexander Klein, Stefan Caspari, Christian Henrichs, Felix Hieke, Maximilian Filzen, (31. Dennis Burg), Stefan Truong, (46. Julian Jung), Luca Gesser, Duwaine Nahlen

Tore: 1:0 (25.), Theis, 2:0 (32.), Theis, 2:1 (50.) Klein, 3:1 (71.), Munkler, Handelfmeter, 3:2 (75.) Burg, 4:2 (82.) Mombach

Schiedsrichter: Christopher Fuxen (Bitburg)

Rote Karte: Bauer (Kröv, 90./+3)