Auch wenn im Halbfinale ein dicker Brocken wartet, fahren die Trierer erwartungsfroh zur Endrunde um den deutschen Pokal nach München.

Die erste große Titel-Entscheidung der Rollstuhlbasketball-Saison 2018/19 steht an diesem Wochenende in München an. Mit dabei: die Doneck Dolphins Trier. In der Säbener Halle wird in einer vier Teams umfassenden Endrunde der deutsche Pokalsieger ermittelt. Neben Trier kämpfen die Gastgeber RBB München Iguanas, die RSB Thuringia Bulls sowie der Cup-Verteidiger RSV Lahn-Dill um die Trophäe.

Den Auftakt machen am Samstag um 15 Uhr die Dolphins Trier, die in ihrem Halbfinale auf den Rekord-Champion RSV Lahn-Dill (bislang 14 Pokal-Triumphe) treffen. Eine große Herausforderung für die Moselaner.

„In einem Halbfinale zu stehen, ist eine super Erfahrung. Der Körper ist voll mit Adrenalin, und man freut sich, wenn man endlich in die Halle darf und zeigen kann, was in einem steckt. Im Halbfinale treffen wir auf den amtierenden Pokalsieger, was das Spiel nicht einfacher macht. Im vergangenen Jahr haben wir unser Halbfinale ganz unglücklich verloren. Dieses Spiel ist noch in allen Köpfen. Auch wenn der Gegner jetzt ein anderer ist, wollen wir das wiedergutmachen. Wir wollen unseren Rhythmus, den wir aus den Playoffs haben, nutzen und damit Lahn-Dill vor eine schwere Aufgabe stellen. Wir spielen auf volle Attacke“, freut sich Triers Ryan Wright auf das Kräftemessen.

Auch die junge Dolphins-Garde mit Chris Peters und Jack Davey ist erwartungsfroh. „Für Chris ist es das erste Mal, bei so einer großen Veranstaltung dabei zu sein. Ich glaube, die Nervosität kann er nicht ganz zu Hause lassen. Aber wir werden ihn als Team unterstützen, und wenn es dann losgeht, wird von der Anspannung nichts mehr übrig sein“, glaubt Davey, der als Motto ausgibt: ,Verstecken gilt nicht!’. „Lahn-Dill ist mit einer ausgezeichneten Teamleistung schlagbar. Wir gehen dennoch ganz klar als Außenseiter in das Spiel. Wir wollen trotzdem zeigen, was in uns steckt. Vielleicht können wir so ein Top-Team auch ein wenig ärgern“, sagt Davey.

Im zweiten Halbfinale kämpfen um 18 Uhr die erstmals für eine Endrunde qualifizierten Münchner und der amtierende Deutsche Meister sowie Champions-League-Sieger RSB Thuringia Bulls um den Einzug ins Endspiel.

Das Finale wird an selber Wirkungsstätte am Sonntag um 15 Uhr ausgetragen.

Kader der Doneck Dolphins Trier: Ryan Wright, Correy Rossi, Jack Davey, Diana Dadzite, Dirk Passiwan, Frank Doesken, Chris Peters, Mariska Beijer

Eine Info für alle Fans: Es wird einen Livestream über die Internetseite der RBB München Iguanas sowie über Sportdeutschland.tv geben.