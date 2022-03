Fußball : Aydin macht das halbe Duzend voll

Auel Beste Erinnerungen haben sie bei der SG Auel an das Hinspiel gegen die SG Schneifel II: Ende August setzte man sich mit 4:1 beim aktuellen Spitzenreiter der Kreisliga B I durch. Vor dem erneuten Aufeinandertreffen sind die Erwartungen bei der Mannschaft von Trainer Muzaffer Aydin aber gedämpft. Für die nächste Saison wurde unterdessen bereits eine wichtige Personalie geklärt.

Nur ganze zwei Testspiele konnten so stattfinden – und am Sonntag, bei der 2:4-Auswärtsniederlage gegen den SV Neunkirchen-Steinborn II, standen neben dem Coach, der noch bis Anfang der Woche in Quarantäne war, auch zwei Spieler coronabedingt nicht zur Verfügung. Das Coaching wusste Aydin beim Trainer der zweiten Mannschaft, Marco Bernardy, in besten Händen: „Die Zusammenarbeit ist ausgezeichnet. Der Austausch zwischen der Ersten und Zweiten klappt generell sehr gut. Das wird auch am starken vierten Platz unserer Zwoten in der D-Klasse deutlich“, berichtet Aydin.

Trotz aller Unwägbarkeiten in der Vorbereitung ging die SG Auel in Neunkirchen durch Tom Begon früh in Führung und hätte nach dem Ausgleichstreffer der Gastgeber durch Patrick Simonis erneut in Front gehen können. Doch er scheiterte mit einem Strafstoß an Schlussmann David Przybyl. Neunkirchen zog bis auf 3:1 davon. Marco Rieken machte es noch mal spannend, ehe kurz vor Schluss mit dem 4:2 die Entscheidung für Neunkirchen II fiel. „Solch ein torreiches Spiel ist dann typisch dafür, wenn die Fitness noch nicht so da ist. Dann passieren halt vermehrt Fehler“, weiß Aydin, der selbst größten Wert auf taktische Disziplin legt: „Das hat mich früher in den neunziger Jahren auch als Landesligaspieler in Hillesheim ausgezeichnet. Fußballerisch habe ich sicher nicht zu den Stärksten gehört, aber immer alles aus mir herausgeholt“, sagt Aydin, der in der fünften Saison Trainer der SG Auel ist: „Die Struktur in der Spielgemeinschaft stimmt. Hier kann ich in Ruhe arbeiten und spüre auch das Vertrauen der Verantwortlichen.“ In Sachen Fitness will er auch mit 46 Jahren noch ein Vorbild für seine Schützlinge, zu denen auch Sohn Berkan zählt, sein: Drei Mal die Woche geht er deshalb ins Fitnessstudio.