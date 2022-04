Auftritt an der legendären ZDF-Torwand : Ex-Trierer siegt mit vier Treffern

Mainz/Trier/Spich Bei der Eintracht blieb Lukas Püttmann einst blass, beim Wettbewerb im Fernsehen drehte der Stürmer dagegen nun mächtig auf.

Manch ein Fan von Eintracht Trier wird mit dem Namen noch etwas anfangen können: Lukas Püttmann stürmte in der Saison 2014/15 für den SVE. In der Regionalliga kam der aus Burgbrohl an die Mosel gewechselte Angreifer indes nur zu acht Einsätzen (kein Tor) – bereits in der Winterpause wurde der Vertrag nach einem halben Jahr wieder aufgelöst.