Leichtathletik : Aus dem Alftal als Mitfavorit zur U-23-DM

Magnus Többen vom LAV BayerUerdingen/Dormagen warf sich beim Werfertag in Bengel (Kreis Bernkastel-Wittlich) mit 57,04 Metern in den Favoritenkreis für die U-23-DM. Foto: Holger Teusch

Bengel Der Dormagener Magnus Többen schleudert die Zwei-Kilo-Scheibe beim Werfertag im Alftal über 57 Meter weit. Anton-Geschwister stoßen Kugel über 13-Meter-Marke.

Noch bevor sein Diskus wieder auf dem Sportplatz von Bengel (Kreis Bernkastel-Wittlich) aufschlug, wusste Magnus Többen: der fliegt richtig weit! Um fünf auf 57,04 Meter verbesserte der 20-Jährige vom LAV Bayer Uerdingen/Dormagen am vergangenen Samstag im Alftal seine persönliche Bestleistung. Damit hat sich Többen für die Deutschen U-23-Meisterschaften am übernächsten Wochenende in den Kreis der Favoriten geschoben. Nur vier weitere Unter-23-Jährige warfen in diesem Jahr - meist nur rund einen Meter - weiter. Zum Vergleich: Der Trierer Bezirksrekord liegt seit 55 Jahren (!) bei 53,54 Meter (Henning Nicking vom TuS Daun). Der Rheinlandrekord bei 57,13 Metern.