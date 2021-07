Rasenkraftsport : Aus dem Moselstadion zu DM-Titeln

1977 gewann Wolfgang Baum vom SFG Bernkastel-Kues in Waiblingen als 14-Jähriger seinen ersten DM-Titel. 44 Jahre später folgte an gleichter Stelle als Senior der 63. nationale oder internationale Titel. Foto: Holger Teusch

Waiblingen Der Trierer Franz Pauly und Wolfgang Baum vom SFG Bernkastel-Kues gewannen bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften der Rasenkraftsportler drei Titel.

Stephane Tonizzo, Wolfgang Baum und Franz Pauly begegnen sich oft im Werferring des Trierer Moselstadions. Der Luxemburger, der umtriebige Leichtathletiktrainer des SFG Bernkastel-Kues und der einstige Schützling von Hammerwurf-Trainerlegende Ernst Klement sind Dauergäste und in Paulys Fall auch Organisatoren bei den Werfertagen in Trier (das nächste Mal am 8. August). Bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften im Rasenkraftsport in Waiblingen teilte das Trio am vergangenen Sonntag die Medaillen in der Altersklasse der 50- bis 59-Jährigen unter sich auf.