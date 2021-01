Ausbildungsentschädigung für Amateurvereine : Eintracht Trier schickt „Brandbrief“ an DFB

Eintracht Trier bemängelt eine Ungleichbehandlung bei der Honorierung von Ausbildungsarbeit. Der Club fordert in einem flammenden Appell den Deutschen Fußball-Bund zum Handeln auf. Foto: picture alliance / Marius Becker/dpa/Marius Becker

Trier Fußball: Im Zuge der bisherigen Transfers seines Ex-Spielers Robin Koch kritisiert der SVE ein „grobes Missverhältnis in den nationalen und internationalen Regelungen zur Ausbildungsentschädigung“. Der Verein will eine Debatte anstoßen und fordert den Verband zu neuen Regeln auf.

Anfang Dezember 2020 war es so weit. Der Vorstand des Deutschen Fußball-Bunds (DFB) beschloss den sogenannten „Masterplan 2024“ für den Amateurfußball. Der Verband feiert das Maßnahmenpaket zur Verbesserung der Vereinsqualität und Stärkung des Vereinsfußballs an der Basis als Meilenstein. Bei Eintracht Trier sorgt der Masterplan indes für erhöhten Puls. Nicht, weil die Ziele infrage gestellt werden – im Gegenteil. Doch der Oberligist vermutet Lippenbekenntnisse und zweifelt die Glaubwürdigkeit der Kampagne an.

Unterstützt der DFB seine Amateurvereine in dem Maße, wie er es vorgibt zu tun? Der SVE hat Bedenken, nicht nur wegen seines aktuellen Kampfes, an eine ihm durch die Statuten des Weltverbands Fifa zustehende Solidaritätszahlung im Zuge des Wechsels seines ehemaligen Jugendspielers Robin Koch vom SC Freiburg zum englischen Premier-League-Aufsteiger Leeds United zu kommen (der TV berichtete gestern). Grundsätzlich brennt der Vereinsspitze das Thema „Ausbildungsentschädigung von Amateurvereinen“ auf den Nägeln. Die Eintracht kritisiert ein „grobes Missverhältnis in den nationalen und internationalen Regelungen“, wodurch der stets propagierte Solidaritätsgedanke untergraben werde.

Um was geht’s konkret? Da Robin Koch vor Ende seines Vertrags von einem deutschen Bundesligisten zu einem ausländischen Verein transferiert wurde, greifen Modalitäten der Fifa, die die Zahlung einer Ausbildungsentschädigung anteilig der geflossenen Ablösesumme vorsehen. Für den SVE, bei dem Koch zwischen 2009 und 2015 aktiv war, stehen wie berichtet mehr als 290 000 Euro im Raum. Wäre Koch nicht nach Leeds, sondern innerhalb der Bundesliga – beispielsweise zu RB Leipzig – gewechselt, hätte der SVE keinen Cent gesehen.

Auf nationaler Ebene gibt es zwar auch einen Ausbildungs-Solidaritätsmechanismus, der beschränkte sich für Trier im Falle von Koch jedoch einmalig auf die Zahlung von 16 000 Euro aus einem Topf der Deutschen Fußball-Liga (DFL), nachdem der heutige Nationalspieler im Sommer 2015 zunächst von der Eintracht zum 1. FC Kaiserslautern gewechselt war.

Heißt zugespitzt formuliert: Amateurvereine, aus deren Reihen ein Talent eine vielversprechende Profi-Karriere startet, profitieren finanziell für die geleistete Ausbildungsarbeit nur bei internationalen Transfers so richtig. „Wir kritisieren, dass es national schlechtere Regeln als international gibt. Was stellt einen internationalen Wechsel, bei dem die Vereine von Zahlungen profitieren, rein objektiv über einen Wechsel nach Leipzig, Dortmund oder Gladbach? Robin Koch wurde bei uns sechs Jahre ausgebildet. Er wechselte für ein Taschengeld zum 1. FC Kaiserslautern. Dort machte er ein paar Zweitliga-Spiele, ehe er für knapp vier Millionen Euro nach Freiburg ging. Da stimmen die Relationen nicht. Es braucht andere Regeln. Da ist der DFB gefordert, kleine Vereine zu schützen und zu unterstützen, die eine intensive Jugendarbeit betreiben“, sagt SVE-Vorstandssprecher Alfons Jochem.

Die Eintracht nimmt für sich in Anspruch, solch eine intensive Jugendarbeit zu betreiben. Der SVE verweist darauf, in seiner Jugendabteilung zurzeit rund 200 Spielern mit nicht geringem finanziellem Aufwand möglichst professionelle Trainingsbedingungen zu bieten. In den vergangenen Jahren hätten 15 Akteure den Sprung in ein Nachwuchsleistungszentrum von Profi-Clubs geschafft.

Auf die Problematik der Ausbildungsentschädigungen möchte die Eintracht aufmerksam machen, um bundesweit eine Diskussion anzustoßen und im Bestfall Änderungen herbeizuführen. Deshalb hat der Verein einen von Jochem und Geschäftsstellenleiter Björn Berens unterzeichneten vierseitigen Brief verfasst, der gestern per Einschreiben an das DFB-Präsidium mit Fritz Keller und Rainer Koch an der Spitze versandt wurde.