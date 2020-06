Auswüchse im Profi-Geschäft : Fußball-Fans verstärken den Druck

Freiburg/Trier Bundesweit sammeln sich Anhänger in einem neuen Bündnis und fordern einen raschen Wertewandel im Profi-Geschäft. Zu den Unterzeichnern zählen auch zehn Fan-Gruppen von Eintracht Trier.

In der ersten und zweiten Bundesliga endet an diesem Wochenende die Geister-Saison. Letzte Entscheidungen fallen: Wer zieht in die Champions League und Europa League ein? Wer steigt ab? Wer darf noch in die Relegation?