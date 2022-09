Autocross in Krautscheid : Über Stock und Stein: Letzte Ausfahrt Laachen

Im sogenannten Laachental werden seit 1969 Autocross- und Stock-Car-Veranstaltungen ausgerichtet. Foto: Jürgen C. Braun

Krautscheid In einem Naturstadion in der Westeifel geht es am Wochenende um die Titel in der Südwestdeutschen Meisterschaft.

Das, was den Springreit-Freunden die Aachener Soers, den Leichtathletik-Anhängern der Letzigrund in Zürich oder den Ruderern der Rotsee in Luzern ist, bedeutet für die Piloten und Besucher wilder Autocross-Rennen die Krautscheider Laachen. Wenn es über Stock und Stein, durch tiefe Schlammlöcher und um enge, ausgewaschene 180-Grad-Kurven im tiefen Matsch geht, dann wird die Senke abseits des kleinen Orts im Eifeler Islek im Grenzgebiet Deutschland/Belgien/Luxemburg ein Mekka dieser exotischen Form des Motorsports. An diesem Wochenende ist es wieder so weit. Dann werden in den Laachen die Finals in der Südwestdeutschen Autocross-Meisterschaft ausgetragen. Ausrichter ist die Südwestdeutsche Autocross-Vereinigung (SWASV).

Autocross ist mitnichten ein ungezügeltes Rodeo und liefert keine Lizenz zur Vernichtung oder gar Verschrottung von Autos, die für den Straßenverkehr nicht mehr taugen. Ohne genau vorgeschriebene Schutzvorrichtungen an den Fahrzeugen geht nichts.

Im belgischen Hombourg, in Crombach bei Sankt Vith, in Montzen in der Wallonie, in Stephanshausen im Rheingau oder auf dem Itzbachring in Waldorf gibt es noch ähnliche Strecken wie in Krautscheid, auf denen die Veranstaltungen der SWASV über die Bühne gehen. Auch der Autocross ist nicht frei von Sorgen. So musste beispielsweise der Wertungslauf im luxemburgischen Hellange am letzten Juli-Wochenende abgesagt werden. Die Gründe: fehlende behördliche Genehmigungen, ausbleibende Sponsoren.

Diejenigen, die den Sport ausüben, tun es mit großer Begeisterung. Und ihnen wird einiges abverlangt: Sie müssen nicht nur auf dem Parcours, der viel Fahrgefühl, Handlingfähigkeit und eine gute körperliche Konstitution erfordert, top sein. Sie sollten auch handwerklich wissen, um was es geht und was zu tun ist. Die Piloten sind sowohl als Fahrer als auch als Schrauber gefragt. Technische Kommissare wachen über die Einhaltung der Vorgaben.

Andreas Loskyll von der Autocross-Veranstaltergemeinschaft ACL Krautscheid, die das Final-Wochenende ausrichtet, ist einer der Piloten, die an der Meisterschaft mit Fahrern und Fahrerinnen aus Deutschland, Frankreich, Belgien und Luxemburg teilnehmen. Auf dem rund 850 Meter langen welligen Kurs mit etlichen Sprungkuppen waren zu besten Zeiten vor Corona bis zu 200 Fahrerinnen und Fahrer am Start. Loskyll ist in einem Honda Civic 1,4 in der Klasse der frontgetriebenen Serientourenwagen bis 1600 Kubik einer der Titelanwärter. „Auch wenn alles ziemlich wild aussieht, so steht doch die Sicherheit an erster Stelle“, sagt er: „Wer nicht durch die technische Abnahme kommt, hat auf der Strecke nichts verloren.“

In den Laachen werden am Samstag von 10 bis 13.30 Uhr und von 14 bis 18 Uhr die Vorläufe in allen Autocross-Klassen (unterschieden wird nach Hubraum und/oder Antrieb) ausgetragen. Nach den letzten Vorläufen werden am Sonntag ab dem frühen Nachmittag die Endläufe ausgefahren.