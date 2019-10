Autoslalom : Der letzte Tanz in Bitburg

Rasanter Ritt zwischen den Pylonen: Mario Fuchs vom siegreichen Team des ADAC Mittelrhein ist in einem Daihatsu Charade unterwegs. Foto: TV/Jürgen C. Braun

Bitburg Im Finale um die Automobil-Slalommeisterschaft des Deutschen Motorsport-Bunds räumen die heimischen Teilnehmer richtig ab.

Als der alpenländische Soft-Barde Hansi Hinterseer einst mit viel Schmalz in der Stimme seinen „letzten Tanz mit Dir“ über den Äther schickte, hatte er mit Sicherheit kein Parkett vor Augen, das ein paar Hundert Meter lang und mit rot-weißen Pylonen abgesteckt war. So wie das am vergangenen Wochenende der Fall war, als sich Deutschlands beste Automobil-Slalomsportler zum Finale auf dem dafür bestens geeigneten Gelände der ehemaligen US Air Base in Bitburg trafen. Quasi zum letzten flotten „Tanz zwischen den Hütchen“.