Motorsport : Autoslalom: ,Hütchentänzer‘ laden zum Twist in Bitburg

Auf dem Flugplatz in Bitburg richtet der MSV Osann-Monzel am Samstag und Sonntag Läufe zur deutschen Slalommeisterschaft aus. Foto: TV/Jürgen C. Braun

Bitburg/Osann-Monzel Auf dem Flugplatz richtet der MSV Osann-Monzel am Wochenende zwei Läufe zur Deutschen Automobil-Slalom-Meisterschaft aus.

Um Kurse für einen Automobil-Slalom abzustecken, braucht es ein Gelände mit langen Geraden, Auslaufzonen und Platz für Fahrerlager, Servicepark und Trailer.

In der Region Trier bietet im Grunde nur der (ehemalige) Flugplatz auf der Airbase in Bitburg diese Bedingungen. Und genau deshalb lädt der MSV Osann-Monzel am kommenden Wochenende (21./22. Mai) zum 55. und 56. ADAC DMSB-Slalom, dem dritten und vierten Lauf zur Deutschen Automobilmeisterschaft, oberhalb der Bierstadt ein. Die besten ,Hütchentänzer‘ der Republik, aufgeteilt in die Regionen Süd und Nord, ermitteln Jahr für Jahr ihre Ausnahmekönner und -könnerinnen. Nach dem Auftakt-Wochenende im fränkischen Schlüsselfeld geht es jetzt in der Eifel weiter.

Beim Autoslalom fliegen die Motorsportler, die – wie Patrick Orth vom Gastgeber MSV Osann-Monzel in seinem BMW – auch am Berg eine Extraklasse für sich sind, auf der 2100 Meter langen Asphalt-Bahn in Sekunden-Bruchteilen um die weiß-roten Begrenzungen und suchen den kürzesten, aber auch schnellsten Weg bis zum Ziel. Wobei sie Risiko und Draufgängertum kalkulieren und miteinander in Einklang bringen müssen. Denn wer es mit blinder Raserei übertreibt, wirft die Pylonen durch die Gegend und kassiert dafür Strafpunkte. Die dafür aufgebrummten Strafzeiten machen die beste Vorstellung kaputt.

Am Samstag und Sonntag geht es um Punkte in der Einzel- und Teamwertung der DMSB-Slalommeisterschaft Süd. Mit dabei in verschiedenen Klassen sind auch die Spezialisten der heimischen Vereine aus Bitburg und Osann-Monzel. Wer Spaß an dieser Form des Motorsports hat, sich bisher aber noch nicht getraut hat und nicht in einer Wertungsgruppe starten möchte, kann in einer Demo-Klasse starten.