Fußball : Aus der Quarantäne zum Auswärtssieg

Auw bei Prüm Fußball-Rheinlandliga: In einem chancenarmen Spiel entführte die SG 99 Andernach mit dem 1:0 drei Punkte aus Auw – und das trotz äußerst schwieriger Bedingungen im Vorfeld.

Stürmische Wochen lagen hinter beiden Teams: Während die Kicker der SG Schneifel-Auw einen Trainerwechsel zu verkraften hatten (Stephan Simon folgte auf Johannes Mayer, der TV berichtete), schlug die Pandemie bei den Gästen aus der Bäckerjungenstadt zu, hatten sich doch einige Spieler mit dem Corona-Virus infiziert, was zuletzt keinen geregelten Spiel- und Trainingsbetrieb zugelassen hatte. Umso erleichterter war SG-99-Trainer Kim Kossmann nach dem Erfolg am Samstagabend in Auw: „Nach der langen Auswärtsfahrt und der schwierigen Vorbereitung sind wir sehr glücklich, zumal einige Akteure erst gestern die Quarantäne verlassen durften und noch Trainingsrückstand haben. Der tiefe Platz war eine Katastrophe und hatte mit Fußball wenig zu tun. Ein Remis wäre gerechter gewesen, da wir nur mit vielen langen Bällen agiert haben.“