Fußball : Ein Sixpack aus der Schneifel

Auw Fußball-Rheinlandliga: SG lässt im Derby Ellscheid beim Acht-Tore-Spektakel keine Chance.

Mit einer starken Leistung haben die Schneifel-Kicker das blamable 0:5-Pokalaus gegen Morbach vergessen lassen und beim 6:2-Derbysieg in der Rheinlandliga Ellscheid keine Chance gelassen. Schneifel-Trainer Johannes Mayer war demensprechend zufrieden: „Nach dem enttäuschenden Pokalspiel haben meine Jungs die geforderte Reaktion auf dem Platz gezeigt. In den ersten 25 Minuten war es ein offener Schlagabtausch, und Ellscheid hat es gut gemacht.“

Die Gäste verbuchten zunächst einen Lattentreffer und gingen dann durch ein Schneifler Eigentor von Michael Schüler sogar in Führung - das 0:1 hatte aber nicht lange Bestand. Denn die Antwort der Hausherren ließ nur sieben Minuten auf sich warten, als Jan Pidde den Ball in den Winkel setzte. Noch vor der Pause traf Klaus Hamper nach einer Reetz-Vorlage per Distanzschuss zum 2.1. In der Nachspielzeit erhöhte Michael Zeimmes (45. + 1) – Vorlagengeber war wieder der starke Michael Reetz.