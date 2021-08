Fußball : Schwere Verletzung überschattet Spiel in Auw

Fußball-Rheinlandliga: Ellscheid, Zerf und Mehring verlieren – Schell-Brüder machen Morbach froh

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

TuS Kirchberg – SV Mehring 1:0 (0:0)

In der ersten Hälfte ließ Kirchberg Ball und Gegner gut laufen und hatte Mehring im Griff. Die Blau-Weißen kamen nicht richtig in die Zweikämpfe und gewannen kaum zweite Bälle. Nach der Pause stellte Mehring taktisch um, steigerte sich und war dann laut SVM-Trainer Stephan Zwaag das überlegene Team. Dabei mussten die Moselaner mit Henrik Schömann (Knöchel) und Maximilian Hoffmann (Hand verstaucht) zwei verletzungsbedingte Wechsel verkraften. In der 62. Minute schoss Florian Daum aus zwölf Metern das Tor des Tages.

„Wir wurden um einen Punkt gebracht, der aufgrund unserer guten Leistung in Hälfte zwei gerechtfertigt gewesen wäre. Leider hat der Schiri die Abseitsstellung vor dem 1:0 nicht gesehen, aufgrund derer sogar Gegenspieler mit dem Angriff abgeschlossen hatten“, ärgerte sich Zwaag. Mehring kam durch Oliver Mennicke, Eliah Dick und Luca Schütz (Pfostenschuss) noch zu Ausgleichschancen.

Mehring: Basquit – Ceesay (72. Schütz), S. Dietz, Dick, Hoffmann (46. Mohamed), Kieren, Muciqi (66. Thomas), Schömann (54. A. Dietz), Morlaye, Mennicke, Witz

Tor: 1:0 Florian Daum (62.)

Schiedsrichter: Jan-Hagen Engel (Monzelfeld)

Zuschauer: 195

SG Schneifel-Auw – SG Hochwald-Zerf 1:0 (0:0)

Das emotionale Duell in Auw (je fünf Gelbe Karten pro Team, dazu zwei Platzverweise auf Zerfer Seite) wurde in der 38. Minute für eine halbe Stunde unterbrochen, als der Zerfer Kevin Keck nach einem taktischen Foul von den Beinen geholt worden war und darauf unglücklich auf die Schulter fiel. Dabei brach sich der 23-jährige Angreifer das Schlüsselbein und wird lange ausfallen. Dieser Vorfall überschattete die Partie. Nachdem Keck per Rettungswagen auf dem Weg ins Krankenhaus war, pfiff Schiedsrichter Ronny Jäckel die letzten sieben Minuten der ersten Hälfte an. Danach gab es einen kurzen Seitenwechsel, und es wurde zügig weitergespielt. Gästetrainer Fabian Mohsmann war nach dem Spiel bedient: „Normalerweise spreche ich nicht über Schiedsrichter, aber Herr Jäckel hat das Spiel chaotisch gemacht und leider mitentschieden. Kevin wurde von hinten umgetreten, was nur mit Gelb geahndet wurde. Wir hätten zwei Elfmeter bekommen müssen, stattdessen bekam der Gegner Strafstoß.“

Bis zur 35. Minute boten die Hochwälder eine ordentliche Leistung. Schneifel wurde zur zweiten Hälfte noch druckvoller und hielt die SGH weit weg vom eigenen Tor. Während Zerf die letzte Power fehlte, erspielte sich die Schneifel-SG Chancen. Zuerst hatte Jan Pidde Pech, als er den Ball nicht richtig traf (80.). Nur eine Minute später wurde er durch Benedikt Haas im Sechzehner gefoult. Der Zerfer flog mit Gelb-Rot vom Platz, und den fälligen Strafraum verwandelte Michael Schüler zum 1:0-Endstand. „Gegen einen Top-Gegner haben wir in der 38. Minute ein taktisches Foul begangen, das wir sehr bedauern. Insgesamt hatte die Partie ein gutes Niveau, in der Zerf nach der Pause mehr verteidigte und kaum zu Chancen kam“, bilanzierte Schneifel-Trainer Johannes Mayer.

Schneifel: Simon – Szillat, Babendererde, Hamper, Pidde, Görres (88. Leiendecker), Schüler, Backes, Zeimmes, Zapp, Weberskirch.

Zerf: Koltes – R. Mohsmann, R. Mertinitz, Keck (38. Stein), Haas, Carl, Burg, Thinnes, Schettgen, Lenz, Hemmes.

Tor: 1:0 Michael Schüler (82.)

Schiedsrichter: Ronny Jäckel (Mayen-Hausen)

Zuschauer: 310

Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rot für Benedikt Haas (81./Zerf, Foulspiel), Rot für René Mohsmann (90. + 1/Zerf, grobes Foul, kam mit einer Grätsche beim Klärungsversuch gegen Jan Pidde zu spät).

TuS Mayen – FV Hunsrückhöhe Morbach 0:2 (0:2)

Dank einer starken ersten Hälfte und einem Doppelschlag der Schell-Brüder feierten die Morbacher einen 2:0-Auswärtssieg, der in der zweiten Hälfte auf der Kippe stand. Die FVH verpasste das 3:0 und damit die Vorentscheidung, wie FVH-Trainer Thorsten Haubst beschrieb: „Die erste Hälfte haben wir gut agiert und den Gegner in dessen Hälfte attackiert. Davon haben wir bei unserem zweiten Tor profitiert. Wir können uns bei unserem Torwart bedanken, der uns den Sieg gerettet hat. Nach der Pause wurden zu viele eigene Konter nicht klar genug ausgespielt und mehr verwaltet.“ Morbach erwischte einen guten Start und der freistehende Dominik Schell verwandelte eine Hereingabe von Lukas Servatius mit einem Schuss aus zwölf Metern (16.). Mit der Gästeführung im Rücken gelang es den Hunsrückern, den TuS Mayen in der ersten Hälfte vom eigenen Tor fernzuhalten. Kurz vor dem Halbzeitpfiff bewiesen die FVH-Akteure Kampfgeist, eroberten nach einem TuS-Abstoß schnell den Ball – einen Pass von Maximilian Schemer in die Spitze verwertete Sebastian Schell zum zweiten Morbacher Tor (45.+ 2). Die Schell-Brüder, Schemer, Marx und Heckler vergaben beste Konterchancen und hielten das Spiel ungewollt offen – doch Yannick Görgen im FVH-Tor zeichnete sich mehrfach aus und parierte nach einem TuS-Freistoß zweifach stark.

Morbach: Görgen – Petry, Steinbach, Marx (46. Juen), S. Schell, Schemer (85. Hoffmann), Wrusch, Servatius, Ruster, Schmitt (78. Martin Schultheis), D. Schell (69. Heckler)

Tore: 0:1 Dominik Schell (16.), 0:2 Sebastian Schell (45. + 2)

Schiedsrichter: Christian Fritzen (SV Windhagen)

Zuschauer: 120

SG Ellscheid – SG Malberg/Rosenheim 0:4 (0:2)

Die Alfbachtaler waren keine vier Tore schlechter und wurden auch nicht vorgeführt, doch am Ende waren sie Malberg 0:4 unterlegen, da die Gäste ihre Chancen nutzten. Beim 0:1 sah die Ellscheider Defensive nicht gut aus, da ein Abpraller nicht konsequent genug verteidigt wurde und Felix Rixen zur Gästeführung abstaubte (25.). Das von Michael Häb und Daniel Haas trainierte Heimteam hatte in der 35. Minute durch Kai Gayer eine Kopfballchance zum Ausgleich, doch der Ball ging knapp am Pfosten vorbei. Zudem sorgten Julian Stolz und Tom Hallebach für Ellscheider Chancen (9. + 15.). „Wir haben einen blutleeren Auftritt hingelegt, der von Anfang an ohne Pfeffer unsererseits war. In der ersten Hälfte waren wir ebenbürtig, haben allerdings in der Defensive gepennt“, bilanzierte Daniel Haas. Malberg erzielte kurz nach dem Seitenwechsel das zweite Tor, als Sven Heidrich nach einer Flanke aus dem Halbfeld per Kopf im Fallen erfolgreich war (50.). Justin Nagel sorgte in der 62. Minute für die Vorentscheidung, als er einen Ellscheider Fehler im Spielaufbau ausnutzte und mit einem Distanzschuss aus 20 Metern einnetzte. Dem Heimteam gelang durch Gayer ein Lattenschuss, allerdings kein Treffer (70.). Heidrich machte den Deckel drauf und verwandelte einen von Matthias Alt verursachten Foulelfmeter zum 4:0-Auswärtssieg.

Ellscheid: Diedrich – Gräfen, Alt, Fritz, Gayer, Becker (54. Riemann), Huang (64. Stolz), Hallebach (87. Minninger), Michels (79. Fuhrmann), Stolz, Boos

Tore: 0:1 Felix Rixen (25.), 0:2, 0:4 Sven Heidrich (50., 82.), 0:3 Justin Nagel (62.)

Schiedsrichter: Henning Reif (St. Sebastian)