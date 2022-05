B-Juniorinnen des TuS Issel : Wie die Eltern die Spielerinnen vor dem Bundesliga-Finale pushen

Die B-Juniorinnen des TuS Issel benötigen im Heimspiel am heutigen Samstag gegen Iserlohn noch einen Punkt für den Bundesliga-Klassenerhalt. Von den Eltern gibt‘s für die Spielerinnen noch einige aufmunternde Worte: Folgende Zeilen erreichten die TV-Redaktion: „Zum Saisonende ein großer Dank von uns Eltern an das Team: Fürs Kämpfen, Rennen, Tore schießen, Kasten sauber halten, Siegen, Feiern, Lachen, Verlieren, Weinen, Zittern, Schreien, Schwitzen, Schmerzen ertragen, Durchhalten, Aufstehen, Weitermachen und (hoffentlich) Klasse halten – für unsere emotionalste Zeit am Spielfeldrand! Lasst es heute krachen!“ Foto: -/julien ramos/imagify