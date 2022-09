Fußball-Regionalliga : Bahlinger SC - Eintracht Trier: Duell zweier Leidensgenossen

Trier/Bahlingen Ein Sieg zum Saisonstart – und danach vier Niederlagen am Stück: Sowohl der BSC als auch der SVE eint dieses Schicksal. An diesem Samstag (14 Uhr, Kaiserstuhlstadion) treffen die beiden Clubs aufeinander – unter besonderen Vorzeichen.

Beide Trainer sollten ihr Team jeweils gut auf den Gegner einstellen können. Dennis Bührer, gemeinsam mit Axel Siefert Coach des BSC, und Eintracht-Trainer Josef Cinar absolvieren derzeit gemeinsam den DFB-A-Lizenz-Lehrgang. Aus Weggefährten werden für 90 Minuten Kontrahenten. „Beim Lehrgang sollten wir uns gegenseitig unsere Spielidee erläutern. Da hat natürlich schon jeder daran gedacht, dass man ja in der Liga noch aufeinandertrifft. Wir sind dann auch nicht so sehr ins Detail gegangen. Nicht jeder Kniff, jeder Laufweg wurde aufgezeigt“, berichtet Cinar mit einem Augenzwinkern.

Beide Teams brauchen Punkte, um nicht auf Sicht im Keller festzuhängen. „Bahlingen war in den vergangenen Jahren stets ein stabiles Team in der Regionalliga, das für Furore gesorgt hat und Heimstärke bewies“, stellt Cinar fest, der Bührer im übrigen auch schon als Spieler begegnet ist – in den Jahren 2009 und 2010 in Regionalliga-Duellen des SVE mit Rot-Weiss Essen.

Kooperation mit dem Silvesterlauf-Verein: Eintracht Trier und der Verein Silvesterlauf Trier arbeiten ab sofort auf mehreren Ebenen zusammen. Der Startschuss zur Kooperation fiel am Freitag beim SWT-Flutlichtmeeting, bei dem der SVE dem Silvesterlauf-Verein in organisatorischer Hinsicht zur Seite stand. Ein Kern der künftigen Zusammenarbeit soll die gegenseitige kommunikative Unterstützung sein. Unter anderem stellen sich die Vereine gegenseitig Werbezeiten zur Verfügung. ⇥(bl)

Freitags zu Hause gegen Koblenz: In der Fußball-Regionalliga Südwest sind die zeitgenauen Ansetzungen der Spieltage zehn und elf vorgenommen worden. Demnach bestreitet Eintracht Trier sein Heimspiel gegen den FC Rot-Weiss Koblenz am Freitag, 30. September, 19 Uhr, im Moselstadion. Das Auswärtsspiel beim FSV Frankfurt wird am Samstag, 8. Oktober, um 14 Uhr angepfiffen.

Erstmals wieder in den Eintracht-Kader fürs Auswärtsspiel in Bahlingen rückt Kevin Heinz, dessen Einstieg in dieser Woche ins Mannschaftstraining gut verlaufen ist. Ein Fragezeichen stand am Freitag, als sich die Eintracht bereits nach Südbaden aufgemacht hat, noch hinter dem Einsatz von Kapitän Simon Maurer, dessen muskuläre Oberschenkelprobleme – erlitten im vergangenen Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 II – noch nicht so recht abgeklungen sind. Rechts hinten geht das Duell zwischen Jason Kaluanga und Gabriel Weiß in eine neue Runde.