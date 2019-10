Barfuß-Wasserski : Steffi Kirsch hebt ab: Vier Mal Gold

Steffi Kirsch. Foto: Steffi Kirsch

Schleich/Recetto Bei den Europameisterschaften im Barfuß-Wasserski trumpfte einmal mehr Steffi Kirsch auf: Sie errang Gold in allen Disziplinen sowie in der Kombination. Die Sensation bei den Herren war der aus Hermeskeil stammende Wahl-Berliner Christian Kurz: Wie seine Mentorin und Tante Steffi Kirsch konnte er in der Alterskategorie Ü 35 alle vier Goldmedaillen souverän für sich verbuchen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken