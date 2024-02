Aus Charkiw an die Mosel Basketball als Therapie: Maryna Kovals bewegende Fluchtgeschichte

Trier · Die 44-Jährige war 15 Tage unterwegs, um dem Krieg in der Ukraine zu entkommen und in Wincheringen ein neues Leben zu beginnen. Sie besiegte den Krebs, doch die Angst um Familienangehörige ist steter Begleiter im Alltag. Der Basketball dient der Trainerin in Trier als willkommene Ablenkung.

01.02.2024 , 10:55 Uhr

Basketball-Trainerin Maryna Koval stammt aus Charkiw im Osten der Ukraine. Ihr Bruder kämpft als Soldat an der Front – sie ruft ihn täglich kurz an, um sich zu vergewissern, dass er lebt. Foto: TV/Mirko Blahak

Die Trillerpfeife hängt um ihren Hals. Nach ein paar knappen Ansagen geht’s mit dem Aufwärmen los. Maryna Koval, gekleidet in einen grauen Pulli mit dem Aufdruck ,Ukraine‘ auf dem Rücken, hat die Gruppe jugendlicher Basketball-Spieler im Griff.