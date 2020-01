Zweite Basketball-Bundesliga : Gladiators Trier: Es läuft noch nicht im Jahr 2020

Trier Basketball-Zweitligist Römerstrom Gladiators Trier kommt im Jahr 2020 noch nicht ins Laufen: Die 63:71 (38:36)-Niederlage bei den Bayer Giants Leverkusen vom Sonntag war bereits die dritte Pleite im vierten Spiel des Jahres.

Über weite Strecken hatte es im Rheinland so ausgesehen, als würde Trier das Duell für sich entscheiden. Doch in den entscheidenden Momenten kam offensiv viel zu wenig – 63 erzielte Punkte waren der Minus-Wert der Saison. „Das war nun bereits das zweite Spiel in Serie, in dem wir uns relativ viele Ballverluste geleistet haben, das müssen wir dringend abstellen, wenn wir am Samstag gegen Kirchheim bestehen wollen“, betont Gladiators-Coach Christian Held.