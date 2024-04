Final-Four-Turnier in Trier MJC-Regionalliga-Damen gewinnen Pokal – und die Trierer Herren?

Das Final-Four-Turnier um den Pokal des Basketballverbands Rheinland-Pfalz bildet in jedem Jahr den Abschluss der Saison. Um die Ausrichtung dieses Turniers hatte sich in diesem Jahr die Basketball-Abteilung der MJC Trier beworben. Vorweg: sehr erfreulich der Zuschauerzuspruch bei diesem „Finale dahemm“ – so das Motto der MJC Trier, die sich sowohl mit der Damen- als auch der Herrenmannschaft für dieses Finale qualifiziert hatten. Die Gladiators in der Basketball-ProA fesseln derzeit die Massen (mehr als 5000 Zuschauer beim letzten Heimspiel gegen Gießen sind ein deutliches Zeichen), aber mehr als 300 Zuschauer bei den Halbfinals am Samstagabend in der Halle am Mäusheckerweg übertrafen die Erwartungen der Ausrichter deutlich.