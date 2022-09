Zweite Basketball-Bundesliga : Gladiators Trier: Im Anflug zu den Falken

Triers Garai Zeeb zieht im Testspiel gegen Schwelm zum Korb. Am heutigen Samstagabend wird’s für die Gladiators in Nürnberg ernst. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Trier/Nürnberg Los geht’s in der zweiten Basketball-Bundesliga: Die Gladiators Trier gastieren zum Auftakt in Nürnberg. Was die Moselaner in Franken erwartet.

Zum Saisonstart gehen die Gladiators Trier erst mal auf Reisen. Zum Zweitliga-Auftakt gastieren die Moselaner an diesem Samstag (18.30 Uhr) bei den Nürnberg Falcons. Die Falken haben in der vergangenen Saison die Play-Offs nur knapp verpasst. Diesmal soll der Einzug klappen. Aus Sicht von Falcons-Macher und Geschäftsführer Ralph Junge hat das Nürnberger Team die Qualität, um unter die besten acht Teams zu kommen. Mit einem Erfolg im letzten Testspiel gegen das Top-Team aus Jena haben die Falken diesen Anspruch untermauert.

Für Triers Trainer Pascal Heinrichs sind die Falcons aufgrund des Heimvorteils favorisiert. „Nürnberg hat in den vergangenen Jahren stets eine gute Rolle in der Liga gespielt und Play-Off-Ambitionen“, urteilt der Coach. Nürnbergs Manager Junge sei es als Trainer immer wieder gelungen, eine gute und erfolgreiche Mischung aus erfahrenen und jungen, talentierten Spielern zu einer Einheit zu formen.

Zwischenzeitlich hat Junge das Traineramt an seinen Assistenten Vytautas Buzas übergeben.

Trotz aller Vorschusslorbeeren sagt Heinrichs selbstbewusst: „Wir fahren nach Nürnberg, um zu gewinnen.“ Er erwartet ein physisch hartes Spiel. Die Nürnberger praktizieren nach Heinrichs Einschätzung einen modernen und variablen Basketball. „Wir müssen mit einer konsequenten und aufmerksamen Defense die Angriffsoptionen der Falcons unterbinden“, lautet der Plan.

Besonderes Augenmerk muss das Trierer Team auf Jonathan Maier und Guard Sheldon Eberhardt legen. „Maier ist mit seinen 2,11 Metern einer der talentiertesten Center der Liga“, sagt Heinrichs.

Nachdem Shane Temara nicht mehr zum Team gehört (der TV berichtete), meldet Trier mit Blick auf den verbleibenden Kader: alle Mann an Bord und einsatzbereit. Heinrichs betont: „Wir müssen von Anfang an hellwach sein und unser eigenes Spiel durchsetzen.“