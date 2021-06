Zweite Basketball-Bundesliga : Gladiators Trier angeln sich Alpha-Wolf

Trier Center Enosch Wolf (30) wechselt aus Tübingen nach Trier und unterschreibt einen Zwei-Jahres-Vertrag. Er soll mit seiner Erfahrung wichtige Führungsaufgaben in der Mannschaft übernehmen.

Ausgebildet bei den Jugendteams der BG Göttingen, führte Wolfs Weg über mehrere Stationen in Deutschland, Spanien und dem Nachbarland Luxemburg zu den Hamburg Towers, wo er zwei Jahre in der zweiten Liga auflief. Zur Saison 2018/2019 wechselte er nach Tübingen, wo er in 74 Partien auf durchschnittliche Statistiken von 11,7 Punkten und 6,8 Rebounds kam. In Trier soll Wolf nicht nur auf seiner Stammposition als Center, sondern auch in der Rolle als Power Forward eingesetzt werden. Mit seiner Erfahrung und Qualität soll er das Team voranbringen.