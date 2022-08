Basketball : Basketball: Gladiators Trier testen in Belgien

Trier Los geht’s: Ihr erstes Testspiel im Vorfeld der neuen Basketball-Zweitligasaison bestreiten die Gladiators Trier am heutigen Samstag: Die Mannschaft von Trainer Pascal Heinrichs tritt gegen den belgischen Erstligisten Spirou Basket Charleroi – in der vergangenen Saison im Viertelfinale um die belgische Meisterschaft – an.

Die Partie findet ab 20.30 Uhr im unweit der Grenze zu Luxemburg gelegenen Libramont statt.

Seit rund drei Wochen fließt nun der Trainingsschweiß bei den Gladiators. Zufrieden zeigt sich Pascal Heinrichs mit den bisherigen Einheiten. „Ich sehe sehr viel Entwicklungspotenzial bei allen Spielern“, gibt der Trainer allerdings auch einen Hinweis darauf, dass noch viel Arbeit ansteht.

Sehr erfreut zeigt sich Heinrichs, der zum ersten Mal in seiner Trainerlaufbahn entscheidend bei der Zusammensetzung eines Profiteams verantwortlich war, mit der Einsatzbereitschaft seiner Spieler: „Alle Jungs ziehen bedingungslos mit und sind lernwillig. Die Chemie im Team passt.“

Der Schwerpunkt des Trainings lag bisher auf der individuellen und gruppentaktischen Entwicklung. Das Spiel gegen Charleroi ist für den Headcoach eine willkommene Abwechslung vom Trainingsalltag. Das Ergebnis ist ihm dabei nicht so wichtig. In erster Linie möchte er insbesondere die Neuzugänge unter Wettkampfbedingungen sehen.