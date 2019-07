Zweite Basketball-Bundesliga : Er soll den Gladiators Trier Flügel verleihen

Flügelspieler Robert Hubbs III läuft künftig für die Gladiators Trier auf. Foto: Kongsberg Miners

Trier Trier nimmt den Amerikaner Robert Hubbs III unter Vertrag.

Basketball-Zweitligist Römerstrom Gladiators Trier hat den 24-jährigen US-Amerikaner Robert Hubbs III für ein Jahr unter Vertrag genommen. Der 1,96 Meter große Hubbs spielt auf dem Flügel, wurde an der renommierten University of Tennessee ausgebildet und wird in Trier in seine dritte Profi-Saison gehen.

Gladiators-Trainer Christian Held ist von dem in Union City (Tennessee) geborenen Neuzugang überzeugt: „Robert hat an einem großen College gespielt und bringt viel Erfahrung mit. In seiner Senior-Saison musste er viele junge Spieler anführen, er hat Führungsqualitäten.“ Obwohl Hubbs erst 24 Jahre alt ist, hat er bereits einiges erlebt: Am College hatte er drei verschiedene Cheftrainer in vier Jahren. In seiner finalen Saison am College brachte er es auf 13,4 Punkte, 4,6 Rebounds und 1,7 Assists pro Spiel.

Extra Fan-Tag am 17. August mit großem Programm Die Römerstrom Gladiators Trier und die Heistergruppe laden am 17. August zu einem Fan-Tag ein. Los geht’s um 15.30 Uhr auf dem Gelände von Heister in der Ruwerer Straße 21 in Trier. Die Mannschaft von Trainer Christian Held kommt dann direkt aus dem Trainingslager im Westerwald zu ihren Fans. Offiziell startet der Fan-Tag um 16 Uhr mit einem Sektempfang, gefolgt von Interviews auf der Bühne vor dem Autohaus (16.15 Uhr). Ebenfalls auf der Bühne findet um 16.45 Uhr eine Pressekonferenz mit Held und Neuzugang Robert Hubbs III statt. Ab 17.15 Uhr besteht die Gelegenheit, Autogramme der Spieler zu ergattern.

Hubbs‘ Profi-Karriere begann 2017 in der Adria-Liga, bei KK Sutjeska in Montenegro. Doch die Umstände waren schwierig, Hubbs musste sich eine neue sportliche Bleibe suchen. „Seine Situation in der Adria-Liga war unglücklich. Aber er hat sich da wieder rausgekämpft und hatte eine sehr gute Saison in Norwegen“, sagt Held.

Mit den Kongsberg Miners holte Hubbs in Norwegen in der Saison 2018/2019 die Meisterschaft, – und war dabei zentraler Akteur. 22,5 Punkte, 6,7 Rebounds und fünf Assists steuerte Robert Hubbs III im Schnitt pro Partie zur Kongsberger Meisterschaft bei.

Held baut vor allem auf Hubbs’ körperliche Möglichkeiten: „Robert gibt uns die Athletik, die uns etwas gefehlt hat. Aber auch im Scoring kann er uns mehr Stabilität geben. Er macht Druck auf den Korb, auch das hat uns vergangene Saison etwas gefehlt.“

Hubbs wird am 31. Juli an der Mosel erwartet. „Ich bin sehr gespannt auf Trier und das Team. Die Gespräche mit den Coaches waren sehr gut und haben mich von der guten Arbeit am Standort überzeugt. Der Schritt nach Deutschland ist für mich eine große Chance, mich in einer starken Liga zu beweisen. Ich möchte in der recht jungen Gladiators-Mannschaft für Stabilität sorgen und werde jede Aufgabe erledigen, die der Coach mir zuweist.“