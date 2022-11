Regionaler Basketball : Triers Oberliga-Damen: Bessere Trainingsbeteiligung wird belohnt

Foto: dpa/Sven Hoppe

Die Moselanerinnen feiern den ersten Saisonsieg. TVG Baskets entscheiden zwei von drei Jugend-Derbys für sich.

Regionalliga Damen

MJC Trier - SG Weiterstadt 71:52 (44:32)

Auch die SG Weiterstadt konnte den Damen der MJC Trier kein Bein stellen. In einer gutklassigen Regionalliga-Partie setzten sich die Triererinnen souverän durch. Ausschlaggebend war eine starke Defensivleitung, bilanzierte MJC-Trainer Michael Edringer. Für Leonie Edringer war es vorerst das letzte Spiel im MJC-Trikot. Sie wechselt ab sofort nach Luxemburg zu den Musel Pikes.

MJC: Käthe Bieg (2), Helena Edringer (10), Leonie Edringer (14), Nadine Grieb (13), Lara Kahmann (0), Denise Kirsche (9), Andrea Kley (8), Amelie Kreutzfeld (5), Carmen MacLeanen (3), Luzia Monz (0), Alexandra Ritter (7)

Oberliga Herren

Gladiators Trier 2 - TG Landsweiler/Reden I 94:66 (49:43)

Trier fährt nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit einen Kantersieg ein. Eine starke Defensivleistung vor allem nach der Pause war der Schlüssel zum Erfolg.

Eintracht Lambsheim - MJC Trier 58:67 (33:30)

Bei der MJC herrschte nach dem hart erkämpften Arbeitssieg Erleichterung. Den Gästen gelang es dank einer gut funktionierenden Zone, den Gastgebern den Weg zum Korb unheimlich zu erschweren. Im letzten Viertel brachte ein 19:6-Lauf der MJC die Entscheidung. „Die Mannschaft hat eine große Moral bewiesen und ist in der entscheidenden Phase cool geblieben“, resümierte MJC-Trainer Max Koch.

MJC: Bretz (4), Ellwart, Ernst (9), Gipson (18), Graser (20), Henter, Hubor (6), Konermann (8), Soens (2)

Oberliga Damen

MJC Trier 2 - BBC Linz 61:50 (35:22)

Trier feiert den ersten Saisonsieg. Dank einer großen kämpferischen Leistung und einer guten Defense legten die Moselanerinnen im ersten Spielabschnitt den Grundstein zum Erfolg. Trainerin Maryna Koval zeigte sich hocherfreut über die Teamleistung ihrer Spielerinnen. Sie macht die deutlich bessere Trainingsbeteiligung für diesen Erfolg verantwortlich. „Ich hoffe, wir können diesen Aufwärtstrend in den kommenden Wochen bestätigen“, sagte Koval.

MJC: Berens (2), Diebow (2), Hormisch (4), Meyer (1), Monz (22), Rignault (2), Rosenbaum (8), Roth (5), Schnabel (5), Schwarz (2), Wagner, Weber (8)

ATSV Saarbrücken - TVG Baskets Trier 62:43 (29:27)

TVG: Binder (2), Butterbach, Christmann (17), Event (4), Holstein, Kram (14), Müller, Ristic (6), Scherer, Zink

SC Lerchenberg - TV Bitburg 41:116 (22:56)

„Der Wiedereinstieg nach einem spielfreien Monat ist geglückt“, sagte Bitburgs Spielführerin Gina Roller angesichts des Kantersiegs ihres Teams in Mainz. In einem einseitigen Spiel dominierte Bitburg die Partie von Anfang an.

Männliche U-16-Oberliga

TVG Baskets Trier - MJC Trier 112:43 (69:26)

In einem einseitigen Spiel besiegte der ungeschlagene Tabellenführer die MJC. Während die Mannschaft des TVG auf einen vollen Kader zurückgreifen konnte, traten die Gäste nur mit sechs Spielern an. Dem hohen Tempo der Gastgeber hatte die MJC wenig entgegenzusetzen. Durch viele schnelle Angriffe erspielten sich die Baskets schnell einen großen Vorsprung.

TVG: Engler (8), Fofana (6), Katzschmann (4), Lam (16), Lodde (2), Migelski (5), Müllers (5), Pesch (10), Pfriem (14), Regnery (2), Schmitt (25), Telle (14)

MJC: Haenel (15), Iefimov (1), Klangart, Pellegrino (14), Shulga (6)

Weibliche U-16-Oberliga

TVG Baskets Trier - MJC Trier 61:79

Die MJC musste im Derby ohne Sina Schnabel (Kreuzbandriss) und Lias Brauer (Grippe) auskommen. Es entwickelte sich über drei Viertel hinweg ein ausgeglichenes Spiel. Erst im letzten Viertel gelang es der MJC, sich entscheidend abzusetzen. Die Höhe der Niederlage spiegelt aus Sicht von TVG-Trainerin Anna Zepp, „nicht den tatsächlichen Spielverlauf wider“. Dies macht Zepp Hoffnung, das Rückspiel bei der MJC noch offener gestalten zu können. MJC-Trainer Niels Dahlem war angesichts der personellen Konstellation mit seinem Team insgesamt zufrieden.

TVG: Balmes (2), Butterbach (2), Caruso (4), Crummenauer, Da Luz (14), König (4), Palica (4), Qazimaj (5), Sion (2), Titidezh (11), Tran-Belker (13)

MJC Trier: Bauer S. (6), Criste (34), Hirschmann (10), Krippes (2), Lempp, Mabic (2), Mayer (6), Roth (19), Schillen

Männliche U-14-Oberliga

TVG Baskets Trier 1 - MJC Trier 1 102:79 (58:39)

Der ungeschlagene Tabellenführer und Gastgeber startete furios in die Partie (39:19 nach dem ersten Viertel). Es zeichnete sich ein Debakel für die MJC ab, doch die Gäste bewiesen Moral und meldeten sich mit einem 14:2-Lauf zurück im Spiel. Letztlich hatten die Baskets aber die größeren Reserven. „Mit etwas weniger eigenen Fehlern und mehr Glück im Abschluss wären wir vielleicht noch einmal richtig in Schlagdistanz gekommen. Alles in allem geht aber der Sieg des TVG Baskets völlig in Ordnung“, sagte MJC-Trainer Jochen Schuler.

TVG-Captain Samory Fofana sagte: „Wir haben gut gespielt, konnten jedoch nicht all das im Training Geübte umsetzen. Dennoch konnten wir dank einer guten Teamleistung das Spiel gewinnen“.

MJC: Schlösser (4), Bares (2), Zender (2), Willmes (5), Hilt (8), Kosterin (2), Haenel (16), Koble (6), Werlein (4), Kotor (22), Nettekoven (6)

Landesliga Herren

BBC Linz - MJC Trier 2 65:83 (31:43)

Die zweite Herrenmannschaft der MJC bleibt auch nach dem Gastspiel in Linz ungeschlagen. Ohne vier Stammspieler tat man sich nur in den ersten zwei bis drei Minuten schwer. Schnell fanden die Spieler von Coach Christoph Loser ihren Rhythmus. Harte Verteidigung, erfolgreiche Fastbreaks und eine gute Ballbewegung gegen die Zonenverteidigung führten zu einem Vorsprung von 14 Punkten nach dem ersten Viertel. Kurz nach der Halbzeit kam Linz noch einmal auf neun Punkte heran. Die MJC agierte gleichwohl auch in der ungewohnten Team-Zusammensetzung sehr souverän. Der Vorsprung wuchs schnell wieder auf 20 Punkte an, das Spiel war früh entschieden. „Großes Lob an meine Mannschaft. Mit der etwas kürzeren Rotation gelang es uns trotzdem, sehr viel Druck zu entwickeln und so unseren Spielstil durchzusetzen“, bilanzierte Coach Loser.

MJC 2: Baumann (6), Friedrich (29), Hubertus (6), Jeandey (2), Moltschanow (12), Ozolnieks (2), Rass (8), Rau (1), Schmitt (17)

TVG Baskets Trier – BBC Horchheim 2 106:73

In einem temporeichen Spiel setzte sich der TVG verdient durch, obwohl drei Spieler verletzungsbedingt ausfielen. Während das erste Viertel noch ausgeglichen endete, dominierte der TVG ab dem zweiten Viertel die Partie.

TVG: Geisen-Krischel (9), Heinen (13), Jansen (9), Jöchel (17), Laudor (2), Nykytenko (16), Reelitz (23), Schulz (17)

NBBL

Team Bonn/Rhöndorf - Young Gladiators Trier 96:59 (45:27)

Die Young Gladiators Trier mussten sich einem starken Team Bonn/Rhöndorf geschlagen geben. Das erste Viertel konnten die Trierer noch einigermaßen ausgeglichen gestalten, im zweiten Viertel brachen die Gäste unter dem Bonner Druck jedoch ein. Nach zuletzt zwei knappen Niederlagen in Folge schien die Mannschaft mental nicht auf der Höhe, um die Heimmannschaft zu bezwingen. Im dritten Viertel zeigten die Trierer noch einmal ein Aufbäumen und hielten gut dagegen, bevor im letzten Spielabschnitt endgültig die Luft raus war. Triers Coach Josip Bosnjak zeigte sich unzufrieden nach der Partie.

JBBL

ASC Theresianum Mainz - Young Gladiators Trier 67:83 (40:40)