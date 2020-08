Basketball-Oberliga : MJC Trier: Die Nummer drei ist da

MJC-Neuzugang Marc Ernst (Trikotnummer 15) in Aktion: Mit dem Bitburger wird der Oberliga-Kader komplettiert. Foto: privat

Trier Die Moselaner schließen mit dem Bitburger Marc Ernst die Kaderplanung ab.

Die erste Basketball-Herrenmannschaft der MJC Trier hat mit einem dritten externen Neuzugang den Oberligakader komplettiert. Der aus Bitburg stammende Guard Marc Ernst war in der vergangenen Saison Leistungsträger beim Ligakonkurrenten TuS Treis-Karden. Er verstärkt die MJC auf den kleinen Positionen. Zuvor war der 25-Jährige, der in der Jugend beim TV Bitburg aktiv war, auch schon für den BBC Montabaur in der 2. Regionalliga aktiv.