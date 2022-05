Basketball : Pascal Heinrichs bleibt Trainer der Gladiators Trier

Trier Der 32-jährige Freiburger hat seinen Vertrag beim Zweitligisten verlängert.

„Pascal ist ein junger deutscher Trainer, der in der vergangenen Saison gezeigt hat, dass er unserem Team zum Erfolg verhelfen kann. Daher haben wir vollstes Vertrauen in seine Fähigkeiten als Cheftrainer und freuen uns, dass er auch in der kommenden Saison unser Trainerteam anführen wird“, sagt Geschäftsführer Andre Ewertz. „Die Besetzung der Personalie des Headcoachs hat für die Saisonplanung 2022/23 oberste Priorität. Pascal hat die Mannschaft im Januar in einer schwierigen Phase übernommen und das Team schnell zurück in die Erfolgsspur gebracht“, fügt Geschäftsführer-Kollege Achim Schmitz an.