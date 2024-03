Tabellenführung im Visier Gladiators Trier: Wird Marcus Graves gegen Bayreuth zum Einsatz kommen?

Das erste Saisonziel, die Teilnahme an den Play-off-Spielen, ist erreicht und mit der Verpflichtung von Jordan Barnes bis zum Saisonende ein weiterer wichtiger Schritt erfolgt. Doch Zurücklehnen dürfen und möchten sich die Gladiators Trier auf keinen Fall. Die Tabellenführung zu behaupten, soll in den kommenden und entscheidenden Wochen das Ziel sein. An diesem Wochenende, dem bereits 28. Spieltag der ProA reisen die Trierer zum Bundesligaabsteiger BBC Bayreuth, derzeit Tabellenneunter der Basketball ProA. Dieser Tabellenplatz berechtigt nicht zur Teilnahme an den Play-offs. Diese Tatsache macht die Aufgabe in Bayreuth so schwierig, weil die Mannschaft unter allen Umständen weitere Erfolge und Punkte benötigt, um das Ziel Play-offs noch zu erreichen. „Bayreuth wird alles daran setzen, um gegen uns erfolgreich zu sein“, sagt Headcoach Don Beck vor der kommenden Auswärtshürde und er lässt nicht nach zu betonen, „dass es keine einfachen Spiele in der Liga gibt“.