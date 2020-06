Zweite Basketball-Bundesliga : Till Gloger wechselt zu Triers Konkurrent Rostock

Trier/Rostock Nachdem Basketball-Zweitligist Gladiators Trier vor mehreren Tagen den Abschied von Till Gloger bekanntgegeben hatte, steht nun fest, wo der Center künftig auf Korbjagd gehen wird: Der 2,04 Meter große Spieler trägt in der neuen Saison das Trikot von Triers Liga-Konkurrenten Rostock Seawolves.

Der Club von der Ostseeküste ist gespannt auf den 27-Jährigen, der in der wegen der Corona-Pandemie abgebrochenen Saison 2019/20 als bester deutscher Scorer in der zweiten Liga von sich Reden gemacht hat: „Till war in der letzten Saison der beste deutsche Spieler auf der Center-Position. Er hat einen extrem starken Motor, ist immer aktiv, bewegt sich gut in freie Räume und verwandelt hochprozentig. Da seine Einstellung zu hundert Prozent zu unserer Vision vom neuen Team passt, freuen wir uns wirklich sehr, dass er sich für die Rostock Seawolves entschieden hat”, wird Trainer Dirk Bauermann in einer Vereinsmitteilung zitiert.