Basketball : Maik Zirbes spielt jetzt in Ljubljana

Foto: dpa/Tobias Hase Der Traben-Trarbacher Maik Zirbes ist nach Slowenien gewechselt.

Ljubljana/Traben-Trarbach Der in Traben-Trarbach geborene und in Wittlich aufgewachsene Center Maik Zirbes ist zurück in Europa: Der Basketball-Profi, einst deutscher Meister mit Bamberg und Bayern München sowie serbischer Meister mit Roter Stern Belgrad, hat nach einem Abstecher nach China bei Cedevita Olimpija Ljubljana in Slowenien einen Ein-Jahres-Vertrag unterschrieben – samt Option für ein weiteres Jahr.

Ljubljana spielt in der länderübergreifenden Adriatic League sowie im EuroCup. Nach der Saison 2018/19 war Zirbes, der zwischen 2009 und 2012 für Trier in der Bundesliga spielte, zu Guangxi Weizhuang in die zweite chinesische Liga gewechselt.