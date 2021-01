Basketball : Trierer Marzi wieder an Spitze des Landesverbands

Trierer Marzi wieder an Spitze des Landesverbands

Trier Marco Marzi (Foto: privat) ist auf jene Position zurückgekehrt, die er bereits von 2012 an für sechs Jahre innehatte: Der Trierer hat kürzlich das Amt des Präsidenten des Basketballverbandes Rheinland-Pfalz (BVRP) kommissarisch übernommen.

Im Gespräch mit dem TV kündigt Marzi an, sich beim für Sommer geplanten Verbandstag zur Wahl stellen und wieder dauerhafter an der Spitze des BVRP stehen zu wollen. Nachdem er im Juni 2018 als Vizepräsident für Sportorganisation und Schiedsrichter in den Vorstand des Deutschen Basketball-Bundes gewählt worden war, hatte sich der heute 43-Jährige aus dem Landesverband zurückgezogen. Im Oktober 2019 beendete er aus beruflichen Gründen sein Engagement auf Bundesebene.