Regionaler Basketball : Triers Landesliga-Coach frohlockt: „Ich habe es genossen“

Foto: dpa/Matt Slocum

Welch grandioses erstes Viertel die MJC II spielte. Und weshalb die Erfolgsserie der U 16 des TVG Baskets Trier weitergeht.

Von Uli Kaurisch

JBBL

Young Gladiators Trier - Rheinstars Köln 56:91 (31:40)

Bis zur Pause blieb Trier in Reichweite. Nach der Halbzeit stellten die Kölner in der Verteidigung um, was das Trierer Spiel zum Kollabieren brachte. Mit einem 29:0-Lauf gelang den Rheinländern der entscheidende Vorsprung. Trier bewies dennoch Moral und entschied das letzte Viertel für sich. „Wir waren sehr lange in Schlagdistanz. Das dritte Viertel hat uns das Genick gebrochen, aber wir haben die meiste Zeit der Partie gezeigt, dass wir guten Basketball spielen können und uns in der Liga nicht verstecken müssen“, bilanzierte Gladiators-Trainer Kevin Ney.

Regionalliga Damen

TV Hofheim - MJC Trier 57:78 (27:48)

Deutlicher als erwartet setzten sich die Regionalliga-Damen der MJC beim TV Hofheim durch. „Hellwach“ (MJC-Trainer Michael Edringer) starteten die Gäste in die Begegnung und legten bereits sehr früh den Grundstein für den Sieg. „Auch wenn das Spiel in der zweiten Halbzeit etwas ausgeglichener war, kamen die Hessinnen nicht mehr in Schlagdistanz“, sagte Edringer, dessen Team in der Spitzengruppe der Regionalliga zu finden ist.

MJC: Bieg (2), Criste (0), Edringer (20), Grieb (21), Kley (2), Kreutzfeld (9), Monz (4), Ritter (20), Roth (0)

Oberliga Herren

Tus Treis-Karden - MJC Trier 86:75 (46:36)

Die Hausherren erwischten den deutlich besseren Start und führten früh zweistellig. Diesem Rückstand liefen die Trierer dem gesamten Spiel hinterher. Die MJC ließ zu viele Offensiv-Rebounds zu und agierte an der Freiwurflinie äußerst nachlässig.

DJK Andernach - Gladiators Trier 2 84:66 (42:34)

Ab dem zweiten Viertel starteten die Hausherren aus Andernach ihren ersten kleinen Lauf, der ihnen eine 42:34-Halbzeitführung brachte. Das dritte Viertel verlief weitgehend ausgeglichen. Im letzten Viertel häuften sich die Fehler der Trierer, die viele einfache Punkte am Korb und an der Freiwurflinie nicht verwerten konnten. Gladiators-Coach Steffi Scherer: „Für uns ist es ganz klar an den Basics gescheitert.“

Trier: Bottermann (0), Brunn (0), Freudenreich (0), Greif (18), Hasani (1), Holstein (2), Mustafic (2), Piprek (18), Schetter (17), Schnitzius (3), Zock (5)

Oberliga Damen

TVG Baskets Trier - MJC Trier 2 55:48 (29:26)

MJC-Trainerin Maryna Koval war mit der Leistung ihres Teams nicht zufrieden: „Ich hatte das Gefühl, dass meine Mannschaft fünf Minuten vor Spielende einfach aufgehört hat zu spielen.“ Der MJC-Defense gelang es nicht, die überragende Baskets-Akteurin Lea Christmann, mit 26 Punkten Topscorerin, in den Griff zu bekommen.

TVG: Butterberg (0), Christmann (26), Holstein (2), Kram (13), Müller (0), Ristic (9), Tasarek (0), Weber (0), Zink (1)

MJC: Berens (6), Brauer (0), Kläs (0), May (0), Meyer (5), Monz (9), Rignault (0), Rosenbaum (10), Roth (10), Wagner (0), Weber (8)

Oberliga U16 männlich

MJC Trier - SG Lützel-Post Koblenz 64:92 (31:47)

Die MJC verliert trotz guter Leistung am Ende deutlicher, als der Spielverlauf es vermuten ließ. Im letzten Viertel spielte Koblenz konsequent Größenvorteile aus, und die MJC verlor sich in der Offensive vermehrt in Einzelaktionen. Gleichwohl lobte MJC-Trainer Mike Zimmer: „Gegen ein Top-Team der Liga hat die Mannschaft phasenweise eine super Leistung gezeigt.“

MJC: Gesink (11), Haenel (27), Klankert (0), Linker (2), Meessen (0), Pellegrino (12), Shulga (8), Frimpong (4)

DJK Nieder-Olm - TVG Baskets Trier 61:90 (30:40)

TVG-Trainerin Steffi Scherer fand in der Pause die richtigen Worte. Im dritten Viertel konnte die junge Trierer Mannschaft davon ziehen. So gewann Trier letztendlich locker und fuhr den sechsten Sieg im sechsten Spiel ein.

Oberliga U16 weiblich

MJC Trier - SG Lützel-Post Koblenz 76:38 (40:11)

Die MJC wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und bleibt Tabellenführer. „Immer, wenn wir das Tempo hochgehalten haben, kamen wir zu einfachen Punkten“, berichtete MJC-Trainer Niels Dahlem, der aber auch anmerkte: „Erst im zweiten Spielabschnitt war ich mit unserem Zusammenspiel zufrieden.“

MJC: Brauer L. (8), Brauer S. (0), Criste (29), Hirschmann (15), Krippe (2), Lempp (0), Mabic (0), Rausch (3), Roth (19), Schielen (0)

SC Lerchenberg - TVG Baskets Trier 57:41 (29:18)

Erstmals musste das Trierer Team gegen eine Ganzfeldverteidigung spielen. Gepaart mit einer lauten Geräuschkulisse in der Halle ließen sich die Moselanerinnen zu sehr unter Druck setzen und machten dadurch viele einfache Fehler. „Wir haben nicht unseren besten Tag erwischt. Im Rückspiel werden wir versuchen, besser vorbereitet zu sein“, sagte TVG-Trainerin Anna Zepp.

Oberliga U14 männlich

MJC Trier - SG Lützel-Post Koblenz 57:120 (32:66)

Trier bekam deutlich Grenzen aufgezeigt. „Die Spielgemeinschaft aus Koblenz war das bis dato beste Team, gegen das wir in dieser Saison gespielt haben. Wir waren chancenlos“, bilanzierte Trainer Jochen Schuler.

MJC: Schlösser (3), Palmer (0), Bares (0), Zender (2), Willmes (4), Hilt (5), Kosterin (0), Haenel (30), Koble (2), Werlein (4), Kotor (6), Nettekoven (1)

DJK Nieder-Olm - TVG Baskets Trier 57:69 (25:24)

Eine Überraschung schien sich nach dem ersten Viertel anzubahnen, als der ungeschlagene Tabellenführer aus Trier in Rückstand lag. Letztlich sicherte ein souveränes letztes Viertel den Baskets den Sieg.

TVG: Fofana (37), Jansen (10), Lam (0), Maintz (2), Misgeiski (16), Resch (0), Runje (4), Schenk (0), Schürmann (0)

Landesliga Herren

MJC Trier II - BBV Lahnstein 105:48 (65:17)

Trier siegte absolut überzeugend. Von Beginn an spielte die MJC fokussiert und intensiv. Im ersten Viertel ließen die Spieler von Coach Christoph Loser keinen Lahnsteiner Punkt zu (26:0). „Die erste Halbzeit war beinahe perfekt. Ich habe es genossen, meinen Jungs beim Basketball spielen zuzusehen“, frohlockte der MJC-Coach.